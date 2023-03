Encontraron muerto a un veterinario en General Alvear

Un hombre de 64 años fue encontrado sin vida este miércoles por la madrugada en el departamento de General Alvear . La víctima era veterinario y salió en horas de la tarde de este martes en su auto para vacunar a unos animales y no regresó. Los hijos comenzaron a buscarlo y los policías lo hallaron sin vida en el terreno. Estaba lejos del rodado y, al parecer, sin signos de violencia. Se habría descompensado.

Sin embargo, al pasar las horas y no regresar, sus hijos salieron a buscarlo porque no respondía a los llamados telefónicos. Al no encontrarlo, llamaron al 911 y realizaron la denuncia por el paradero.