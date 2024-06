"El niño cayó": la Justicia de Corrientes investiga un inquietante mensaje de voz

image.png La última imágen de Loan en familia.

La justicia detuvo e imputó a tres personas

Por el caso hay tres detenidos e imputados por el delito de abandono de persona que hasta el momento se habían negado a declarar. En las últimas horas, sin embargo, uno de ellos se habría quebrado y está prestando declaración indagatoria.

“El jueves fui a la comisaría de la mujer donde está detenida (Mónica) Millapi, hablé con ella y me informó que iba a declarar. Va a responder preguntas, yo no me quiero oponer porque es una forma magnífica de defenderse”, adelantó a TN su abogado, Jorge Monti. En las próximas horas, lo mismo haría el marido de la mujer, Daniel “Fierrito” Ramírez.

En tanto el letrado, que representaba a los tres imputados, renunció en las últimas horas a la defensa del tío de Loan, Antonio Benítez. Según expresó, lo hizo “por una cuestión económica”.

La palabra de el hermano de Loan

En diálogo con TN, Mariano, el hermano de Loan, dijo que desde un principio la principal sospecha era que se había perdido. Sin embargo, ante la falta de resultados después de ocho días de búsqueda, aseguró que “hay que sospechar de otras cosas”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/mauroszeta/status/1804190098835030191&partner=&hide_thread=false LA DESAPARICIÓN DE LOAN RECONSTRUÍDA POR SU PROPIO PADRE

- A horas de la desaparición de Loan, el periodista Marcelo Benítez, de Aplanadora TV, entrevistó al papá del nene y reconstruyó todo en el lugar de los hechos

- En la nota, el material completo: https://t.co/6s79eU0O1X pic.twitter.com/N8SbFZdkAh — Vía Szeta (@mauroszeta) June 21, 2024

“No quiero pensar eso”, manifestó Mariano sobre una de las versiones que indican que alguien de la familia lo “entregó”. “Acá en la familia nunca ocurrió nada, ninguna discusión. Lo que pasó en el campo no sé, no se entiende nada”, agregó.

Al ser consultado sobre si piensa que a Loan lo tienen secuestrado y que todavía está con vida, respondió: “Tenemos esa esperanza, pero todavía no sabemos nada”.