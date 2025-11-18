El jury decide el futuro de Julieta Makitanch acusada de participar en el documental de Diego Maradona

La magistrada sostuvo que "no había documental; el que hubo ya salió a la luz y no era mío"

Este martes se conocerá el veredicto del jury de enjuiciamiento contra la jueza Julieta Makitanch, acusada de haber participado en un documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona , lo que derivó en la nulidad del debate oral y público .

Según informó Noticias Argentinas, la audiencia se llevará a cabo en el Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense. Sin embargo, la magistrada sostuvo que " no había documental; el que hubo ya salió a la luz y no era mío ", en referencia al proyecto audiovisual que generó polémica.

Makitanch evitó pronunciarse sobre el veredicto, pero se mostró cauta: "Vamos a esperar" , expresó. Actualmente se encuentra suspendida de su cargo , fue apartada de su cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y está imputada en una causa penal .

Por otra parte, el Colegio de Abogados de San Isidro y la Fiscalía solicitaron su destitución , mientras que la defensa pidió la absolución y la aceptación de la renuncia presentada por la jueza.

La fiscal Ana Duarte afirmó que la funcionaria "mintió, presionó y abusó del poder", asegurando que se comprobaron "todas las acusaciones". Según la representante de la Procuración General bonaerense, Makitanch "utilizó recursos del Estado" para impulsar "un proyecto en provecho propio y en perjuicio de la Justicia".

Entre los testigos que declararon en la capital bonaerense estuvieron Julio Rivas (abogado del neurocirujano Leopoldo Luque), Maximiliano Savarino (titular del TOC N.° 3 de San Isidro, denunciado por presunto falso testimonio agravado), María Vidal Alemán (amiga íntima de la acusada), el abogado Fernando Burlando, el fiscal Patricio Ferrari, Gianinna Maradona y Jorge Barrera (ex alumno de la jueza), entre otros.

Qué dijo Julieta Makintach sobre el documental que frenó el juicio por la muerte de Diego Maradona

Julieta Makintach agradeció la posibilidad de brindar su comparecencia ante los miembros del jurado y aseguró que sufrió "un escándalo mediático". "Puse mi renuncia a disposición del gobernador Axel Kicillof", manifestó. Sin embargo, aseguró que "nunca imaginé que podía generarle tanto daño a la Justicia".

"Ayer que no podía dormir, vi la palabra escándalo. Es simbólico porque cuando dice escándalo dice piedra con la se tropieza. Evidentemente sí, fue una piedra con la que me tropecé sin dimensionar las consecuencias", resaltó la magistrada.

Por otra parte, la ex titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número dos de San Isidro afirmó que "desde el 11 de marzo (primer día del juicio de Maradona) cumplió su rol como jueza". Y agregó: "Me hubiera encantado que me avisaran. Ojalá alguno me hubiera venido a decirme 'estás poniendo el resigo el debate'".