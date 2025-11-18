18 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Veredicto

El jury decide el futuro de Julieta Makitanch acusada de participar en el documental de Diego Maradona

El Jurado de Enjuiciamiento dará a conocer el veredicto en el proceso contra la jueza. La audiencia comenzará a las 10 horas.

La magistrada sostuvo que no había documental; el que hubo ya salió a la luz y no era mío

La magistrada sostuvo que "no había documental; el que hubo ya salió a la luz y no era mío"

Foto: NA

Según informó Noticias Argentinas, la audiencia se llevará a cabo en el Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense. Sin embargo, la magistrada sostuvo que "no había documental; el que hubo ya salió a la luz y no era mío", en referencia al proyecto audiovisual que generó polémica.

Lee además
Durante la jornada, testigos clave prestaron declaración y calificaron a Makintach de mentirosa
Audiencia en La Plata

"Es una mala persona, miente, engaña": duras declaraciones contra la jueza Makintach en el jury por el caso Maradona
Preocupación en la escuela Abraham Lemos por una grave denuncia de abuso sexual.
Preocupación

El conmovedor pedido de los padres tras la denuncia de abuso sexual en una escuela de Guaymallén

Makitanch evitó pronunciarse sobre el veredicto, pero se mostró cauta: "Vamos a esperar", expresó. Actualmente se encuentra suspendida de su cargo, fue apartada de su cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y está imputada en una causa penal.

julieta makintach, juicio, maradona
Este martes se conocerá el veredicto del jury de enjuiciamiento contra la jueza Julieta Makitanch

Este martes se conocerá el veredicto del jury de enjuiciamiento contra la jueza Julieta Makitanch

Qué solicitarán las partes

Por otra parte, el Colegio de Abogados de San Isidro y la Fiscalía solicitaron su destitución, mientras que la defensa pidió la absolución y la aceptación de la renuncia presentada por la jueza.

La fiscal Ana Duarte afirmó que la funcionaria "mintió, presionó y abusó del poder", asegurando que se comprobaron "todas las acusaciones". Según la representante de la Procuración General bonaerense, Makitanch "utilizó recursos del Estado" para impulsar "un proyecto en provecho propio y en perjuicio de la Justicia".

jury de enjuiciamiento, makintach
Actualmente se encuentra suspendida de su cargo

Actualmente se encuentra suspendida de su cargo

Entre los testigos que declararon en la capital bonaerense estuvieron Julio Rivas (abogado del neurocirujano Leopoldo Luque), Maximiliano Savarino (titular del TOC N.° 3 de San Isidro, denunciado por presunto falso testimonio agravado), María Vidal Alemán (amiga íntima de la acusada), el abogado Fernando Burlando, el fiscal Patricio Ferrari, Gianinna Maradona y Jorge Barrera (ex alumno de la jueza), entre otros.

Qué dijo Julieta Makintach sobre el documental que frenó el juicio por la muerte de Diego Maradona

Julieta Makintach agradeció la posibilidad de brindar su comparecencia ante los miembros del jurado y aseguró que sufrió "un escándalo mediático". "Puse mi renuncia a disposición del gobernador Axel Kicillof", manifestó. Sin embargo, aseguró que "nunca imaginé que podía generarle tanto daño a la Justicia".

"Ayer que no podía dormir, vi la palabra escándalo. Es simbólico porque cuando dice escándalo dice piedra con la se tropieza. Evidentemente sí, fue una piedra con la que me tropecé sin dimensionar las consecuencias", resaltó la magistrada.

Por otra parte, la ex titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número dos de San Isidro afirmó que "desde el 11 de marzo (primer día del juicio de Maradona) cumplió su rol como jueza". Y agregó: "Me hubiera encantado que me avisaran. Ojalá alguno me hubiera venido a decirme 'estás poniendo el resigo el debate'".

Temas
Seguí leyendo

Caso Diego Maradona: la jueza Julieta Makintach fue destituida por decisión unánime

Se cumplen 14 años del caso de Soledad Olivera: su cuerpo aún no fue hallado y el pedido de Justicia no cesa

Prisión preventiva para el acusado del homicidio de Franco Aracena en Guaymallén

Video: tres vehículos protagonizaron un fuerte choque en Ciudad y una camioneta volcó

Tras el veredicto por el fatal accidente en Guaymallén: qué dijo la fiscal Claudia Ríos y la familia

Colapso vehicular en Los Libertadores por un accidente vial del lado chileno

Megaoperativo de la Policía en Mendoza: detenciones, drogas y armas incautadas en 48 horas

Revuelo en una escuela de Guaymallén por una denuncia de abuso sexual

LO QUE SE LEE AHORA
La joven de 31 años desapareció en Lavalle el 18 de noviembre de 2011
Mariano Luque fue condenado

Se cumplen 14 años del caso de Soledad Olivera: su cuerpo aún no fue hallado y el pedido de Justicia no cesa

Las Más Leídas

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en la provincia de Mendoza en noviembre 2025
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en la provincia de Mendoza en noviembre 2025

La escuela donde ocurrió el abuso sexual está ubicada en Los Corralitos, Guaymallén.
no hay detenidos

Revuelo en una escuela de Guaymallén por una denuncia de abuso sexual

El accidente vial ocurrió en Suipacha y Martínez de Rosas
Siniestro

Video: tres vehículos protagonizaron un fuerte choque en Ciudad y una camioneta volcó

La Policía de Mendoza realizó intervenciones en Ciudad, Godoy Cruz, Las Heras y Guaymallén
Intervenciones

Megaoperativo de la Policía en Mendoza: detenciones, drogas y armas incautadas en 48 horas

Así quedó el auto en el que viajaban las vícitmas fatales en Guaymallén.
manejaba alcoholizado y en contramano

Condenaron al conductor que mató a padre e hija en Guaymallén y se fugó 12 años

Te Puede Interesar

Preocupación en la escuela Abraham Lemos por una grave denuncia de abuso sexual.
Preocupación

El conmovedor pedido de los padres tras la denuncia de abuso sexual en una escuela de Guaymallén

Por Pablo Segura
Este martes, Julieta Makintach fue destituida. 
"Justicia Divina"

Caso Diego Maradona: la jueza Julieta Makintach fue destituida por decisión unánime

Por Sitio Andino Policiales
El Gobierno de Mendoza creó un Registro de Proyectos Mineros: cómo se implementará.
Boletín Oficial

El Gobierno de Mendoza creó un Registro de Proyectos Mineros: cómo se implementará

Por Florencia Martinez del Rio