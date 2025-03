El fotógrafo Pablo Grillo despertó y reconoció a su padre: "¡Hola, viejo!"

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " ó ó ó : "¡, !" El fotógrafo Pablo Grillo, que recibió un disparo de gas lacrimógeno el pasado miércoles 12 de marzo en la marcha por las jubilaciones, despertó, le apretó la mano a su padre y le dijo: "¡Hola, viejo!". Si bien su estado de salud sigue siendo grave, muestra mejorías. "Me saludó, me dijo 'hola, viejo', yo estaba hablando con él como si estuviera hablando con un nene", expresó Fabián Grillo, quien vestía una remera con la leyenda: "Justicia por Pablo Grillo". El padre del joven dijo que "los médicos le dan un baño de realidad", dado que su estado de salud sigue siendo grave. Más información en sitioandino.com #PabloGrillo #Congreso"

View this post on Instagram A post shared by Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)