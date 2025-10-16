El calvario que vive la periodista de C5N que denunció a Walter Graziano: “Sólo quiero recuperar mi vida”

La periodista Agustina Peñalva , conductora de C5N, denunció públicamente que vive una pesadilla desde hace más de dos meses por el hostigamiento del economista Walter Graziano. Conmovida y entre lágrimas, la comunicadora pidió en vivo que la Justicia actúe antes de que sea demasiado tarde. Contó que debe vivir acompañada y depende de un botón antipánico para moverse con seguridad.

En pleno programa Andate a dormir vos, Peñalva relató que Graziano comenzó a acosarla a través de redes sociales con decenas de mensajes diarios. Con el tiempo, el hostigamiento se trasladó al plano físico: el hombre comenzó a aparecer en su gimnasio, en lugares donde ella salía con amigos e incluso en su trabajo.

La periodista explicó que ya hizo tres denuncias judiciales , que el economista tiene antecedentes de acoso y que, aun así, continúa libre. “Desde hace dos meses vivo una película de terror. Estoy cansada de tener miedo”, sostuvo.

Las autoridades judiciales confirmaron que el caso se encuentra radicado en la Fiscalía 18 de la Ciudad de Buenos Aires , bajo la carátula de hostigamiento. Se dictaron medidas restrictivas contra Graziano, entre ellas la prohibición de acercarse o contactarla.

La periodista exige respuestas

Peñalva también denunció que el agresor vive a sólo ocho cuadras de su casa y que, a pesar de las medidas judiciales, continúa monitoreando sus movimientos. “No puedo salir tranquila. Tengo que mirar para todos lados, estoy presa de mi propio miedo”, expresó con angustia.

En su relato, reveló que el economista incluso se presentó con regalos y libros, insistiendo en tener contacto con ella pese a su rechazo. “No quiero flores, ni chocolates, ni libros. Sólo quiero que me dejes tranquila”, le dijo directamente en cámara.

Reclamo a la Justicia y apoyo social

La denuncia de la periodista generó una enorme repercusión en redes sociales y un fuerte apoyo de colegas y figuras públicas que exigieron mayor protección para las víctimas de acoso. “No quiero ser una estadística más. No esperen encontrarme en una bolsa para actuar”, alertó Peñalva, en un mensaje que se viralizó.

El caso volvió a poner en debate la lentitud judicial y la falta de respuesta efectiva ante la violencia de género, un reclamo constante de las organizaciones feministas en Argentina. Mientras tanto, la periodista continúa bajo resguardo y con medidas de seguridad, esperando que la Justicia intervenga de manera definitiva. “No es justo que yo esté encerrada y él libre. Quiero volver a vivir tranquila”, concluyó la comunicadora, en una declaración que resume el miedo, la impotencia y la urgencia de cientos de mujeres que atraviesan situaciones similares.

image Algunos de los mensajes de acoso de Walter Graziano a la periodista Agustina Peñalva

Quién es Walter Graziano

Se presenta en sus redes sociales como economista egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Tiene 65 años, dice ser investigador y periodista, además escritor de dos libros: Hitler ganó la guerra (2004), y Nadie vio Matrix (2007). En el año 1997, ganó un premio Konex por su trabajo en el rubro de Análisis Económico.

Actualmente ofrece sus servicios como consultor en su cuenta de LinkedIn: "Poseo una habilidad muy particular en el análisis y la proyección de variables tanto a nivel macroeconómico como microeconómico", dice en la red social laboral. La periodista Agustina Peñalva dijo que Graziano ya tiene una denuncia de acoso previa a la que ella le hizo. "No es el plan que se aleje de mí y se vaya a molestar a otra chica, la Justicia también tiene que actuar", dijo al respecto Peñalva./Clarín e Infobae.