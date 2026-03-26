26 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Godoy Cruz

El alumno fallecido en Godoy Cruz contaba con apto médico y la escuela declaró asueto

El hecho generó conmoción en Godoy Cruz. El colegio confirmó el apto médico del alumno y decretó asueto en todos los niveles.

El hecho generó conmoción en la comunidad educativa del colegio ubicado en Godoy Cruz

El hecho generó conmoción en la comunidad educativa del colegio ubicado en Godoy Cruz

 Por Carla Canizzaro

El fallecimiento de un estudiante de 15 años en Instituto Padre Valentín Bonetti en Godoy Cruz, conmocionó a toda la comunidad educativa. Por estas horas, tanto la familia como seres queridos, atraviesan un profundo dolor por la muerte del joven de segundo año, ocurrido durante una clase de educación física.

Qué informó la escuela sobre el apto médico del estudiante

Según informó el equipo de conducción de la institución a través de un comunicado oficial, el alumno se descompensó mientras participaba de la actividad bajo la supervisión del docente a cargo. De inmediato fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado por el profesionales médicos, aunque lamentablemente no logró recuperarse.

Lee además
La Feria del Ahorro en Godoy Cruz.

Semana Santa sin gastar de más: qué podés conseguir en la Feria del Ahorro de Godoy Cruz
El joven se encontraba realizando actividades junto a sus compañeros 

Conmoción total en una escuela de Godoy Cruz por la muerte de un adolescente de 15 años
colegio, bonetti, godoy cruz
El comunicado de prensa de la Institución

El comunicado de prensa de la Institución

Las autoridades escolares indicaron que la familia del estudiante fue notificada de forma inmediata y que el joven contaba con la aptitud médica correspondiente, presentada conforme a la normativa vigente.

Además, fuentes cercanas al caso afirmaron a este medio que "padecía hipertensión pulmonar primaria, tenía seguimiento periodico y medicación para su afección". En la misma línea, explicaron que, a raíz de su cuadro, tenía un continuo seguimiento por parte del hospital Notti.

La medida de la institución

En señal de duelo, el colegio dispuso asueto institucional para el viernes 27 de marzo en todos los niveles y turnos, con el objetivo de acompañar a la familia, compañeros y personal que compartieron la vida escolar del estudiante, identificado como Thiago Farina.

colegio, bonetti, muerte, godoy cruz
El colegio dispuso asueto institucional para el viernes 27 de marzo

El colegio dispuso asueto institucional para el viernes 27 de marzo

A través de los comunicados difundidos, la institución expresó sus condolencias a los seres queridos del alumno y convocó a toda la comunidad a unirse en oración y respeto en este difícil momento.

Pedimos a toda la comunidad acompañar con respeto, recogimiento y cercanía fraterna Pedimos a toda la comunidad acompañar con respeto, recogimiento y cercanía fraterna

Tragedia en Godoy Cruz: murió un adolescente mientras hacía educación física

Un adolescente de 15 años murió este jueves al descompensarse mientras participaba de una clase de educación física en una institución educativa de Godoy Cruz. El hecho se registró cerca de las 12 en la escuela Valentín Bonetti, donde el joven se encontraba realizando actividades junto a sus compañeros cuando, por causas que aún se investigan, sufrió una repentina descompensación.

Tras el episodio, autoridades del establecimiento dieron aviso inmediato al 911. Mientras aguardaban la llegada del personal de emergencias, le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar estabilizarlo.

Posteriormente, el adolescente fue trasladado de urgencia al hospital Notti, pero finalmente falleció antes de llegar.

Temas
Seguí leyendo

Conmoción en Godoy Cruz por la trágica muerte de un hombre

Amantes de los tacos: llega una promo especial en Godoy Cruz

La familia de la niña baleada en Godoy Cruz quedó bajo custodia policial en medio de un clima de tensión

Cómo evoluciona la salud la nena baleada en Godoy Cruz tras una cirugía de alto riesgo

Reunión clave en Godoy Cruz: cómo buscan sostener los municipios

Volcó un camión en el Acceso Sur: hay demoras en el tránsito

Cuánto cuesta vivir en Godoy Cruz y Ciudad, las zonas con más alquileres disponibles en Mendoza

Memoria y relatos: presentan una obra marcada por la historia argentina

LO QUE SE LEE AHORA
El abuso sexual habría ocurrido en un descampado. 

Menor denunció que fue violada por dos hombres en Guaymallén

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de marzo: números ganadores del sorteo 3359.

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de marzo: números ganadores del sorteo 3359

Cómo es el procedimiento de eutanasia que recibirá Noelia Castillo Ramos 

Cómo es el procedimiento de eutanasia que recibió Noelia Castillo Ramos

Tiene 25 años y se someterá a eutanasia: la drástica decisión de Noelia

Un caso que impacta: la dura historia detrás de la eutanasia de una joven de 25 años

El Gobierno de Mendoza impone el uso de notificaciones digitales en la administración pública

Mendoza cambia el sistema de notificaciones para empleados estatales

El abuso sexual habría ocurrido en un descampado. 

Menor denunció que fue violada por dos hombres en Guaymallén