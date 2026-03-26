El alumno fallecido en Godoy Cruz contaba con apto médico y la escuela declaró asueto

El hecho generó conmoción en la comunidad educativa del colegio ubicado en Godoy Cruz

El fallecimiento de un estudiante de 15 años en Instituto Padre Valentín Bonetti en Godoy Cruz , conmocionó a toda la comunidad educativa. Por estas horas, tanto la familia como seres queridos, atraviesan un profundo dolor por la muerte del joven de segundo año, ocurrido durante una clase de educación física.

Según informó el equipo de conducción de la institución a través de un comunicado oficial, el alumno se descompensó mientras participaba de la actividad bajo la supervisión del docente a cargo. De inmediato fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado por el profesionales médicos, aunque lamentablemente no logró recuperarse.

Conmoción total en una escuela de Godoy Cruz por la muerte de un adolescente de 15 años

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Las autoridades escolares indicaron que la familia del estudiante fue notificada de forma inmediata y que el joven contaba con la aptitud médica correspondiente, presentada conforme a la normativa vigente.

Además, fuentes cercanas al caso afirmaron a este medio que " padecía hipertensión pulmonar primaria, tenía seguimiento periodico y medicación para su afección ". En la misma línea, explicaron que, a raíz de su cuadro, tenía un continuo seguimiento por parte del hospital Notti.

La medida de la institución

En señal de duelo, el colegio dispuso asueto institucional para el viernes 27 de marzo en todos los niveles y turnos, con el objetivo de acompañar a la familia, compañeros y personal que compartieron la vida escolar del estudiante, identificado como Thiago Farina.

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A través de los comunicados difundidos, la institución expresó sus condolencias a los seres queridos del alumno y convocó a toda la comunidad a unirse en oración y respeto en este difícil momento.

Pedimos a toda la comunidad acompañar con respeto, recogimiento y cercanía fraterna Pedimos a toda la comunidad acompañar con respeto, recogimiento y cercanía fraterna

Tragedia en Godoy Cruz: murió un adolescente mientras hacía educación física

Un adolescente de 15 años murió este jueves al descompensarse mientras participaba de una clase de educación física en una institución educativa de Godoy Cruz. El hecho se registró cerca de las 12 en la escuela Valentín Bonetti, donde el joven se encontraba realizando actividades junto a sus compañeros cuando, por causas que aún se investigan, sufrió una repentina descompensación.

Tras el episodio, autoridades del establecimiento dieron aviso inmediato al 911. Mientras aguardaban la llegada del personal de emergencias, le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar estabilizarlo.

Posteriormente, el adolescente fue trasladado de urgencia al hospital Notti, pero finalmente falleció antes de llegar.