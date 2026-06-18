Dictaron prisión preventiva para el acusado por la muerte de Mateo Giménez en Mendoza

La Justicia mendocina resolvió que Cristian Gabriel Fragapane , acusado por la muerte de Mateo Giménez , el bebé de apenas 1 año y 9 meses , continúe alojado en la cárcel . Mientras tanto, avanza la investigación judicial que busca esclarecer las circunstancias que rodearon el trágico fallecimiento del pequeño.

Este jueves, la jueza Marina Martín dictó la prisión preventiva para el imputado, quien enfrenta una acusación por homicidio agravado por alevosía , uno de los delitos más graves contemplados en el Código Penal y que prevé como única pena la prisión perpetua .

Con esta resolución, la magistrada respaldó la teoría sostenida por la Fiscalía de Homicidios , que investiga el caso bajo la hipótesis de un presunto hecho de maltrato infantil que terminó con la muerte del niño.

La decisión judicial también dejó sin sustento la primera versión planteada por la defensa de Fragapane, que atribuía el fallecimiento a una supuesta falta de atención médica vinculada a un cuadro de epilepsia que Mateo padecía desde su nacimiento.

Sin embargo, el avance de las pericias médicas y los distintos elementos incorporados al expediente llevaron a los investigadores a fortalecer la hipótesis de que el menor habría sido víctima de agresiones.

El caso que conmocionó a Mendoza

La investigación comenzó el pasado 10 de abril, cuando Mateo ingresó al hospital Notti con una afección cardíaca que requería atención urgente. Durante los primeros estudios, los profesionales de la salud detectaron hematomas en distintas partes del cuerpo, una situación que encendió las alarmas y motivó la intervención de la Justicia.

Horas después, el padre biológico del niño presentó una denuncia por un posible caso de maltrato infantil. Según trascendió, el hombre reside en Buenos Aires desde que Mateo tenía cinco meses y apuntó contra la madre del pequeño y su pareja como posibles responsables de los hechos investigados.

Hospital Notti.jpg La investigación comenzó el pasado 10 de abril, cuando Mateo ingresó al hospital Notti con una afección cardíaca. Foto: Yemel Fil

En una primera etapa, los especialistas no descartaban que las convulsiones asociadas al cuadro epiléptico del menor pudieran explicar algunas de las lesiones observadas y su delicado estado de salud. No obstante, con el avance de los estudios médicos y forenses, los informes incorporados a la causa comenzaron a revelar indicios compatibles con agresiones, elementos que terminaron complicando seriamente la situación procesal del acusado.

La situación judicial dio un giro decisivo cuando la Justicia ordenó la detención del padrastro y formalizó la primera imputación en su contra.

Una lucha por la vida que terminó en tragedia

Mateo permaneció internado durante varias semanas, acompañado por la esperanza de familiares, médicos y allegados que aguardaban una recuperación.

Sin embargo, tras una dura batalla por su vida, el pequeño falleció el 24 de abril por la mañana. Su muerte ocurrió menos de 24 horas después de que se dispusiera la detención de Fragapane, lo que derivó posteriormente en el agravamiento de la acusación que hoy enfrenta.