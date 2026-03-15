15 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Gas

Detuvieron a un hombre que robaba medidores de gas en plena Ciudad de Mendoza

La Policía de Mendoza detuvo a un hombre acusado de retirar medidores de gas en plena vía pública en Ciudad.

Detuvieron a un hombre cuando robaba medidores de gas en plena Ciudad de Mendoza

Detuvieron a un hombre cuando robaba medidores de gas en plena Ciudad de Mendoza

Imagen ilustrativa
Por Sitio Andino Policiales

Un hombre de 34 años fue detenido en la Ciudad de Mendoza luego de ser sorprendido mientras sustraía medidores de gas en la vía pública. El hecho ocurrió en calle Laprida y fue advertido tras un llamado a la línea de emergencias.

Cómo fue la detención en la Ciudad de Mendoza

Personal policial tomó declaración a un efectivo que ya tenía aprehendido al sospechoso. Según se informó, el hombre fue sorprendido mientras retiraba medidores de gas, por lo que fue reducido en el lugar.

Lee además
Día Nacional del Gas Natural: por qué se celebra este 5 de marzo
Efemérides

Día Nacional del Gas Natural: el hecho histórico que dio origen al 5 de marzo
Un impactante accidente vial sorprendió este domingo por la tarde a los conductores que circulaban por Alta Montaña

Susto en Alta Montaña: una camioneta desbarrancó y provocó un choque múltiple
policía, policía de mendoza, operativo
Detuvieron a un hombre que robaba medidores de gas en la Ciudad de Mendoza.

Detuvieron a un hombre que robaba medidores de gas en la Ciudad de Mendoza.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron distintos elementos vinculados a los medidores, que quedaron a disposición de la investigación.

Intervención de la Justicia

El detenido quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Capital, que ordenó las actuaciones correspondientes y la identificación de testigos para avanzar con la causa.

El hombre cuenta con antecedentes por robo simple informados en junio y agosto de 2024.

Temas
Seguí leyendo

Murió un hombre tras perder el control de su moto en la Ruta 143 en San Rafael

Despistó una aeronave experimental en Alvear y hubo momentos de máxima tensión: qué pasó con el piloto

El protocolo que siguió la Policía para usar una Taser en un operativo en Malargüe

Un niño terminó hospitalizado tras sufrir una descarga eléctrica en el techo de su casa

Godoy Cruz: detuvieron a un joven armado que intentó tirar un revólver al ver a la policía

Un joven de 27 años murió tras un trágico accidente en la Ruta 143 en San Rafael

Una pelea terminó a los tiros en Guaymallén y dejó un herido

Un control policial destapó un robo en Chacras de Coria

LO QUE SE LEE AHORA
Un joven de 27 años murió tras un trágico accidente en la Ruta 143 en San Rafael

Un joven de 27 años murió tras un trágico accidente en la Ruta 143 en San Rafael

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2419 y números ganadores del domingo 15 de marzo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2419 y números ganadores del domingo 15 de marzo

Vendimia 2026: detalles del show de Abel Pintos y Ángela Leiva en el Teatro Griego video

Guía del show de Abel Pintos y Ángela Leiva en Mendoza

Resultados del Quini 6 hoy domingo 15 de marzo: números ganadores del sorteo 3356

Resultados del Quini 6 hoy domingo 15 de marzo: números ganadores del sorteo 3356

Un cuidacoches fue herido de un disparo por un vecino en Guaymallén

Una pelea terminó a los tiros en Guaymallén y dejó un herido

Robó una PlayStation y un televisor de una casa y terminó detenido en Luján de Cuyo

Un control policial destapó un robo en Chacras de Coria