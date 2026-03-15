Detuvieron a un hombre que robaba medidores de gas en plena Ciudad de Mendoza

Detuvieron a un hombre cuando robaba medidores de gas en plena Ciudad de Mendoza Imagen ilustrativa

Por Sitio Andino Policiales







Un hombre de 34 años fue detenido en la Ciudad de Mendoza luego de ser sorprendido mientras sustraía medidores de gas en la vía pública. El hecho ocurrió en calle Laprida y fue advertido tras un llamado a la línea de emergencias.

Cómo fue la detención en la Ciudad de Mendoza Personal policial tomó declaración a un efectivo que ya tenía aprehendido al sospechoso. Según se informó, el hombre fue sorprendido mientras retiraba medidores de gas, por lo que fue reducido en el lugar.

policía, policía de mendoza, operativo Detuvieron a un hombre que robaba medidores de gas en la Ciudad de Mendoza. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron distintos elementos vinculados a los medidores, que quedaron a disposición de la investigación.

Intervención de la Justicia El detenido quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Capital, que ordenó las actuaciones correspondientes y la identificación de testigos para avanzar con la causa.

El hombre cuenta con antecedentes por robo simple informados en junio y agosto de 2024.

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