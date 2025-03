Declararon los cuatro policías que vieron a Maradona tras su fallecimiento: qué dijeron. 

También te puede interesar: Murió Antonio Gasalla: el día que hicieron locuras con Maradona

En segundo lugar, el Tribunal tomó testimonio a Javier Mendoza, quien el 25 de noviembre de 2020 se desempeñaba como jefe de la comisaría 4.ª de Benavídez. En relación a cómo se enteró de la muerte de Diego, Mendoza señaló: “El comisario Farías me llama y me avisa que Maradona no reaccionaba, que estaba descompensado. Yo estaba solo, me dirijo al lugar de los hechos. Recorrí uno 600 metros hasta llegar. En el barrio ya estaban todos afuera de la casa, se habían enterado de lo que había pasado”.

Y agregó: “La vivienda ya estaba con precintos y los familiares podían entrar hasta el jardín. Yo nunca ingresé a la casa en la circunstancia del hecho, solo me encargué del operativo de afuera”.

Qué dijo el primer policía que entró a la casa de Diego Maradona

En ese entonces, Lucas Farías se desempeñaba como encargado del destacamento policial de Villa La Ñata y calificó el cuerpo del Diez como un “bulto permanente”. “Yo ingreso al domicilio cerca de las 13:20. Observo alrededor de 7 ambulancias. Me dirijo a cada una de ellas para ver qué problema había, pero me decían que preguntara más adelante. Hasta que llego a la tranquera y una persona me hace una seña y me da a entender que estaba muerto”, contó.

juicio, maradona El juicio retomará su curso este jueves a las 9:00 horas.

Cuando arribó el personal de la policía científica y de la fiscalía para hacer las tareas en el lugar, Farías ingresó a la habitación donde estaba el Diez y describió: “Ahí estaba ese bulto prominente sobre la cama tapado con una sábana y cuando se hace la pericia lo destapan”.

Y finalizó: “Ahí es cuando se ve que es el cuerpo de Diego Maradona, lo cual a mí me causó una sorpresa porque es verlo así a Maradona, con todo lo que representa”.

Por último, el último testigo en declarar fue Carlos Hugo Carranza, quien hizo principal hincapié en las condiciones en las que se encontraba el ex jugador. “Me llamó la atención el abdomen del señor Maradona, muy inflamado. Llamaba la atención el volumen del abdomen”, comenzó.

Sin embargo, a diferencia del testimonio de sus colegas habló del baño que se encontraba junto a la habitación donde estaba Diego. “La puerta de la habitación conectaba a un pasillo con un baño diario, de paso. Era chico. Por lo que yo vi era el único baño. Estaba debajo de una escalera”, señaló.

De esta manera, y con los testimonios de las últimas personas que vieron a Maradona, el juicio retomará su curso este jueves a las 9:00 horas. Declarará Collin Campbel, el vecino médico de Diego quien lo asistió antes de que arribara el personal médico a la casa. Por otro lado, el Tribunal le tomará declaración a Juan Carlos Pinto, el médico que revisó al Diez y luego constató su muerte.

