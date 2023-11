Condenaron al preso que atacó con una chuza a la fiscal Ríos

Hugo Arredondo.jpg

El ataque a la fiscal

Según el relato de la fiscal Claudia Ríos, los sujetos pedían ir al baño.

"Garro fue al baño y se ubicó detrás de la Dra. Morales, y cuando Bracamonte se levantan con las manos hacia atrás tenía una campera roja que parecía que quería bajarse. Me llamó la atención que fuera una audiencia muy corta y que realmente todos quisieran ir al baño", dijo Ríos.

Y agregó: "Cuando Bracamonte se levanta con las manos hacia atrás y el penitenciario trata de ingresarlo, Arredondo viene corriendo hacia mí. Vi que tenía algo gris en la mano y yo veía que venía hacia mí, su mirada era hacia mí, hacia mi cuello o cabeza".

chuza fiscal claudia rios.jpeg Agresión: esta es la chuza con la que atacaron a la fiscal Claudia Ríos

Aunque el video de la agresión marcó un antes y un después en la investigación, la cual implicó incluso un cambio de calificación hacia el agresor, para la fiscal Ríos y otros nueve testigos de la causa, la impresión fue otra.

Para Ríos, Arredondo dio vuelta por su escritorio, motivo por el cual ella se levantó del lugar. "Sí tenía un gas pimienta en mi cintura, pero no sé por qué, porque jamás lo he usado. Traté de sacarlo pero no pude, y me fui haciendo para atrás".

Según la declaración de la fiscal, la situación continuó en el pasillo de la sala, donde Arredondo tomó a una estudiante de derecho.

"Me fui tomando el gas pimienta y voy hacia el exterior porque delante de Arredondo había una alumna que estaba haciendo sus pasantías. Cuando salimos estaba Arredondo acostado boca arriba y tenía del cuello a la chica. Los dos estaban tirados en el suelo boca arriba", detalló.

Claudia Ríos Fiscal conferencia, Ministerio Público Fiscal Foto: Cristian Lozano

Y siguió: "Creo que dos penitenciarios intentaban aprehenderlo y había funcionarios judiciales tirados en el piso, tratando de correrle los pies a la pasante. Saco el gas pimienta y empecé a rociarle la cara hasta que soltó a la chica. Ahí veo que se le cae una chuza".

"Soltó a la chica y de los pies la corrió un funcionario judicial, mientras lo ayudaba una secretaria. Le di el gas pimienta a un penitenciario y le dije que le siguiera rociando la cara porque se escapaba de la aprehensión".

