Cómo funciona el modelo mendocino del Banco de Huellas Genéticas que se aplicará en todo el país

Mendoza es una de las cuatro provincias que cuentan con un software en el que tienen cargados los ADN de toda persona imputada o condenada por cualquier ilícito cometido en su territorio. La Pampa, Salta y Córdoba son las otras.

El Registro Provincial de Huellas Genéticas de Mendoza cuenta con un total de 85 mil perfiles y es la base de datos más grande de Latinoamérica.

Banco de Huellas Genéticas de Mendoza.JPG La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, visitó días atrás el Laboratorio de Huellas Genéticas de Mendoza. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

“Nosotros tenemos 85.000 perfiles cargados de 2 millones de habitantes. Somos la base de datos más grande en Latinoamérica respecto a la población. Brasil, por ejemplo, tiene 140.000 perfiles para 225 millones. En relativo a la población, somos la base de datos más extensa que hay”, destacó en declaraciones periodísticas Miguel Marino, jefe del Registro Provincial de Huellas Genéticas.

Cómo funciona el Registro de Huellas Genéticas de Mendoza

El Registro de Huellas Genéticas de Mendoza tiene dos bases. Una es con datos filiatorios, que están en un servidor independiente. Ahí se encuentran los perfiles de aquellos que hayan recibido una imputación formal en la provincia, a quienes se les toma una muestra de saliva que se codifica y se guarda con su nombre y causa. Estas personas no necesariamente están detenidas, sino que a veces solo están imputadas.

Además hay otra con perfiles genéticos realizados a partir de evidencias recolectadas en escenas de hechos delictivos. Estos pertenecen a NN -personas no identificadas- y están codificados con un código de barras.

Estos son los dos registros que se comparan. Muchas veces ocurre que se imputa a una persona por algún hecho y, cuando sus muestras se cargan a la primera base, terminan coincidiendo con alguno de los perfiles de NN cargados anteriormente. Es decir, que se constata que el sospechoso estuvo involucrado en otro hecho antes.

Registro Provincial de Huellas Genéticas (RPHG), ministerio público fiscal, datos genéticos, ADN Foto: Prensa de Gobierno de Mendoza

Como dato relevante, cabe decir que más de la mitad de los abusadores están identificados con delitos menores. O sea, entraron por lesiones o hurtos simples y luego fueron descubiertos. Hubo un caso en el que una persona ingresó a la base de datos por violencia de género y su ADN estaba cargado en la base de NN involucrado en siete abusos sexuales.

El registro busca contribuir al esclarecimiento de los hechos criminales, particularmente en la individualización de las personas responsables, ayuda a identificar y determinar el paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas, a discriminar las huellas de toda persona que interviene en el lugar del hecho, entre otros casos.

A cada persona imputada en un delito que se le toman las huellas dactilares, una foto y se le extrae saliva para que quede su registro de datos.

En números

"En 7 años se han producido 1.063 match positivos que han esclarecido 4.500 causas", explicó días atrás el gobernador Alfredo Cornejo.

87.003 perfiles genéticos incorporados a la base de datos

52.242 muestras corresponden a personas imputadas

12.452 muestras de personas que cumplen condenas

12.514 pertenecen a integrantes de las fuerzas de seguridad

El registro de huellas genéticas de Mendoza cuenta con un total de 85 mil perfiles. Por mes, se carga un aproximado de 1.000 nuevos. Del total, casi el 75% de la base de datos son personas que tienen entre 18 y 40 años, lo que arroja que en Mendoza hay un grupo etario de delincuentes muy joven.

Sus inicios

Mendoza fue la primera provincia en tener una base de datos donde se registran perfiles genéticos de imputados y condenados por delitos penales. La iniciativa se impulsó en 2016, cuando se aprobaron las modificaciones de la ley por el Poder Legislativo y elevó los estándares de seguridad a través de un software que unifica y compara muestras de ADN extraída a todos los imputados por delito.

El laboratorio comenzó a funcionar en noviembre del año 2016, tras la aprobación de la Ley N° 8.916, en la Legislatura Provincial el 12 de octubre del mismo año. La norma establece una serie de modificaciones a la Ley N°8.611, sancionada en 2013. Contempla, además, la creación del laboratorio de genética forense, de manera de contar con datos específicos de los perfiles genéticos de las personas y agilizar así las etapas investigativas que se llevan adelante desde la Justicia.

La Base de Datos del RPHGD, se puso en marcha a fines del año 2016, luego de la sanción de la Ley Provincial 8916 (12/10/2016) modificatoria de la ley 8611, la cual permitió la creación del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas. La implementación de la mencionada ley se llevó a cabo a partir del mes de noviembre de 2016, e incluyó la puesta en marcha de un sistema informático de captura de datos biométricos para la toma de muestras y el inicio de la misma. En principio la toma de muestras se concentró por un lado en personal del laboratorio, del cuerpo médico forense y policía científica como muestras de descarte (es decir que permiten la detección de eventuales contaminaciones en los procesos que involucran manipulación de muestras), y por otro lado en individuos condenados que se hallaban dentro de complejos penitenciarios, priorizando aquellos que se encontraban próximos a recuperar su libertad.

Durante el primer año se tomaran cerca de 13.500 muestras de delincuentes incluyendo imputados, condenados, privados de la libertad y regímenes especiales. Fue también en el año 2017 que se instalaron puestos de toma de muestras en diferentes puntos de la provincia para cubrir la totalidad del territorio.

En el año 2018 se logró la instalación del Sistema CODIS, un software diseñado y distribuido de forma libre por el FBI. Este sistema permite la comparación masiva de perfiles genéticos detectando en poco tiempo coincidencias o “match positivos” entre evidencias y perfiles de muestras de referencia que se hallan dentro del mismo.

Laboratorio, genético, adn

Otros usos

Identificación de Personas:

Otra función de la base de datos consiste en incorporar perfiles genéticos de individuos que buscan un familiar desaparecido, o bien dudan de su identidad, con el objeto de cotejarlos entre sí, así como también con muestras de restos cadavéricos hallados sin identificar. En la actualidad se está avanzando en este punto, si bien no se cuenta con un número muy elevado de muestras aún.

Laboratorio de Genética Forense:

El Laboratorio de Genética Forense pertenece al RPHGD, y tiene como función llevar a cabo pericias genéticas sobre muestras de casos civiles o penales, solicitadas por la autoridad correspondiente según el caso.

Pericias Civiles:

Incluyen todas aquellas pericias que se solicitan por Juzgados Civiles, con fines de determinar vínculos biológicos de parentesco.

Pericias Penales:

En el laboratorio se resuelven numerosas pericias de investigaciones de delitos penales, principalmente abusos sexuales, homicidios y robos agravados. En todos los casos, la pericia consiste en el análisis de muestras de referencia (tomadas a sospechosos, víctimas, etc.) y de evidencias (presuntas muestras biológicas) sobre una numerosa variedad de soportes (hisopos vaginales, anales, subungueales, colillas de cigarrillo, manchas hemáticas, etc.). A partir de las cuales se obtienen perfiles genéticos que posteriormente se comparan, en busca de coincidencias que permitan identificar al o los contribuyentes que componen el perfil hallado en la evidencia. En los casos de averiguación paradero, o bien de homicidios donde se encuentran restos cadavéricos que deben ser identificados, se analizan familiares directos de la persona a quien se sospecha pertenecieron los restos y se hace un estudio de filiación. De esta forma se logra informar si esos restos pertenecen al familiar de los individuos en cuestión o no.