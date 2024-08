Caso Loan: ordenaron investigar llamadas entre Laudelina, un abogado y un senador provincial









El paradero de Loan Danilo Peña sigue siendo un misterio en Corrientes y el fiscal federal Mariano de Guzmán ordenó que se realice un entrecruzamiento de llamadas. Las mismas se realizarán con los celulares del abogado José Codazzi, Laudelina Peña -tía de Loan, su hija Macarena, el senador provincial Diego Pellegrini y otro funcionario.

El ex abogado de la tía de Loan está acusado de amenazar y sobornar a su clienta para que instale la hipótesis del accidente, en la que su sobrino fue atropellado y enterrado por la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y su marido, el ex marino Carlos Pérez.

En ese contexto, Agustín Ybarra, el chofer que trasladó a Laudelina para que declare el pasado 28 de junio, negó conocer a la imputada y la complicó. Por su parte, sostuvo que es amigo de Pellegrini y que a Codazzi lo conoce porque tiene un complejo de pádel en la localidad de Esquina.

De acuerdo a la indagatoria que accedió la agencia Noticias Argentinas, Ybarra se refirió al cambio de vehículo durante el trayecto: "No sé cómo salió la conversación, pero Codazzi me dijo que lo acompañe que iba hablar con su cliente, le digo a Pellegrini y me dijo sí. Fui en un auto Passat color gris del senador. Vinimos solo el abogado y yo".

De acuerdo a la indagatoria que accedió la agencia Noticias Argentinas, Ybarra se refirió al cambio de vehículo durante el trayecto: "No sé cómo salió la conversación, pero Codazzi me dijo que lo acompañe que iba hablar con su cliente, le digo a Pellegrini y me dijo sí. Fui en un auto Passat color gris del senador. Vinimos solo el abogado y yo". Piden la detención de José Codazzi, el ex abogado de Laudelina.webp "Llegamos a 9 de Julio, yo me fui manejando, él me indicó donde tenía que ir a la casa de su cliente, paré frente a la casa, me dijo el nombre en el viaje pero lo tomé muy por arriba. Salió él con una señora y una chica. De ahí nos fuimos hacia Desmochado, donde nos esperaba Pellegrini para cambiar de vehículo. Nosotros nos habíamos ido en el auto del senador porque la camioneta de Codazzi estaba en el lavadero", añadió en la testimonial brindada ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo. Con respecto al viaje en cuestión, el chofer indicó que fue normal y que en ese trayecto no manejó: "Escuchaba que la señora hablaba con la hija, la que más se escuchaba era la joven, comentaban sobre el accidente". "Eso fue más o menos once y media o doce, yo estaba cansado, inclusive en el viaje dormité unos minutos. En ningún momento escuché que se le hiciera ningún ofrecimiento", destacó. El hombre respondió que no escuchó acerca del ofrecimiento de dinero que Codazzi le había hecho a Laudelina y a Macarena: "Lo que pude oír es que la chica le dijo a la madre 'no te olvides de decirle que la camioneta cuando frenó prendió la luz de atrás'. Eso me acuerdo patente". Laudelina, Caso Loan.png Caso Loan Danilo Peña: Laudelina está en Ezeiza y así pasó su primera noche (imagen de archivo). Sobre cómo las veía durante el camino, señaló: "Venían de la mejor manera. Por lo que yo percibí como que se sentían protegidas por su abogado". "De Corrientes a Esquina manejó Pellegrini y desde ahí conduje yo hasta 9 de Julio donde esperé a Codazzi fuera de la casa de Laudelina. Después manejé hasta el cruce de Desmochado, la estación de servicio y de ahí fue el turno del abogado", agregó. "A Codazzi lo conozco desde hace bastante tiempo porque tiene un complejo de paddle en Esquina y hemos jugado juntos. No soy amigo de él", manifestó. Con respecto a Pellegrini, explicó: "Soy amigo desde hace muchos años, me he ido en varias oportunidades con él a Esquina", al tiempo que resaltó que "no le dieron nada ni le ofrecieron algo después del viaje porque nadie le pidió que haga un traslado, se dio naturalmente", precisó.