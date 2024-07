Caso Loan Danilo Peña: piden la detención de Macarena, la hija de Laudelina

Macarena fue a declarar ante la justicia federal en la ciudad de Goya y contó que a su madre, Laudelina, le ofrecieron una casa, un auto y una moto para decir que Loan había sido atropellado.

Fernando Burlando, juicio Fernando Báez Sosa, video, rugbiers Fernando Burlando, abogado de la familia de Loan Danilo Peña Foto: Télam

Asimismo, apuntó contra el exabogado de su madre, José Fernández Codazzi: “Él nos había dicho que nosotras dos éramos las próximas en caer, que (la ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich caería con una detención para las dos, que nos iban a incriminar”. Y agregó: “El accidente fue una estrategia que elaboró este abogado para asegurarnos supuestamente la libertad y nos prometió una casa y una moto”.

Continuando su descargo sobre Codazzi como el inventor de la declaración de Laudelina, sostuvo: “Nos dijo que nos teníamos que adelantar a decir esto porque una vez que quedáramos detenidas no teníamos salida. Nos puso en una situación de aprieto, no tuvimos otra salida”.

La prima de Loan Danilo Peña involucró a un senador provincial

Macarena habló en un programa de la TV y señaló a un senador provincial como una de las personas que estaba presente en el auto cuando fueron a declarar a Corrientes Capital.

"Me siento desprotegida, tengo mucho miedo. Pedimos Prefectura para que nos cuiden, ahora tenemos a la Policía Federal. No confío en ellos y me baso en la manera en la que me llevaron a declarar. Yo me sentí indefensa, no tuve el asesoramiento de nadie", comenzó la joven.

En ese sentido, precisó: "Nos cambiaron de vehículo en una estación de servicio, después en el trayecto a Corrientes Capital. Ahí subió una persona que quiero identificar, que se trata de un senador de Corrientes. Por fotos sé que es Diego Pellegrini. Estoy el 90% segura que es esa persona, pero necesito reconocerlo en persona. Al amenazarnos, nos dijeron que por nuestra seguridad nos iban a dar una casa. Manejaba el abogado, él era el acompañante y nosotras estábamos atrás".

"Tengo miedo por mí, por mis hermanos, por mi mamá. Es muy grave toda la situación", cerró.