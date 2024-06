Bullrich también contradijo las declaraciones previas de los fiscales de la Unidad Fiscal de Goya, quienes habían asegurado que no había pruebas de que Loan estuviera en el naranjal. “Tenemos una foto de Loan en ese lugar en compañía de adultos mayores y otros chicos” , aseguró la ministra, subrayando la necesidad de establecer “un punto de partida” y reconstruir todo lo sucedido en profundidad.

La titular de la cartera de Seguridad reconoció que el caso presenta múltiples aristas. “Puede haber sido desde un accidente, desde un chico perdido, desde una situación de la naturaleza hasta una trata de persona . Las hipótesis de trabajo son muchas”, explicó. En cuanto a la posibilidad de un rapto, Bullrich no descartó que el niño haya sido secuestrado en Corrientes y llevado fuera del país. “No lo descartamos y por eso yo estuve con el jefe de la inteligencia paraguaya, ellos están trabajando con nosotros” , comentó la funcionaria en declaraciones a TN.

image.png Caso Loan: Bullrich dijo que intensificará la búsqueda ''en la panza de animales'' Foto: Ámbito

La ministra también respondió a las críticas sobre la tardanza del gobierno de Javier Milei en involucrarse en la búsqueda, responsabilizando al primer fiscal del caso por no haber provisto información a tiempo. “Nos enteramos por tele”, lamentó Bullrich. Sin embargo, destacó el rápido desplazamiento del equipo del Ministerio de Seguridad a Corrientes una vez enterados de la situación.

En cuanto al apoyo del Presidente, Bullrich afirmó que Javier Milei ha estado al tanto de la búsqueda desde el principio. “Había hablado varias veces con él cuando estaba de viaje. Lo llamé en España, Alemania y Praga. Él estaba al tanto. Lo mantuve informado”, señaló.

Finalmente, Bullrich se refirió al despliegue de carteles con la cara de Loan durante el debate por la Ley Bases en Diputados, considerando la acción del bloque de Unión por la Patria como un aporte positivo a la búsqueda del niño. “A mi me parece bien que lo hayan puesto. Están sumándose a la búsqueda. No me parece que sea una utilización política”, concluyó./Ámbito.