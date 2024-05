Caso Fernando Báez Sosa: Thomsen rompió el silencio y negó que fuese un asesino

Thomsen, señalado como el principal responsable del homicidio, se mostró visiblemente afectado durante la entrevista, en la que relató cómo se enteró de la muerte de Báez Sosa. " Me enteré al otro día, cuando nos hicieron el allanamiento. En mi cabeza empecé a tomar conciencia cuando me dormí en la comisaría esa noche, porque sentía que estaba viviendo una pesadilla" , confesó.

Durante la entrevista, Thomsen no solo habló sobre sus propios sentimientos de culpa , sino que también señaló la participación de sus compañeros, generando más controversia. "Enzo le pegó a Fernando porque le había pegado a Matías. Desde el primer día quise contar todo, pero no me dieron la oportunidad" , afirmó, sugiriendo que hubo otros responsables del homicidio .

El condenado también describió el caos y la confusión de la noche del crimen. "Cuando me estaban sacando, me pegan dos piñas en las costillas. A mí me sacaron y yo me quedé en la puerta. Ahí mis amigos se agarran a piñas con otro grupo y es la pelea que filma Lucas Pertosi", explicó.

Uno de los momentos más destacables, quizás, es cuando el periodista Rolando Barbano le pregunta si se siente un asesino, a lo cual el joven respondió que “No, no. Es una palabra muy fuerte que yo la vi muchas veces en todos lados y pensar que te están comparando con gente que mata por matar, que después los ves acá adentro que cae gente así, que lo cuenta como algo normal y se va a los dos o tres años y a mí me nombran de la misma manera y yo no quería que pasara esto. Es como dije el primer día que me atendieron las asistentes sociales en Dolores, que me preguntaron ‘¿si pudieras hacer algo, qué harías?’ y volver el tiempo atrás para que nadie tenga que perder una vida, nada más. Es lo único que quisiera”, dijo.

La entrevista también dejó entrever un cambio de estrategia legal. Thomsen y Matías Benicelli, otro de los condenados a perpetua, decidieron cambiar de abogado, criticando la defensa conjunta de Hugo Tomei. "Me desahogué mucho, hace cuatro años que esperaba este momento", declaró Thomsen, quien ahora busca revertir la sentencia.

image.png Caso Fernado Báez Sosa: Máximo Thomsen rompió el silencio desde la cárcel

La búsqueda de un nuevo juicio

El nuevo abogado de Thomsen, Francisco Oneto, ex candidato a vicegobernador de La Libertad Avanza, tiene como objetivo anular el juicio anterior y derribar la figura de premeditación que sostiene la perpetua. Thomsen argumentó que no hubo un plan premeditado para matar a Fernando Báez Sosa, y que él nunca apareció en las filmaciones golpeando a la víctima. Además, sugirió que la pelea dentro del boliche fue protagonizada por Blas Cinalli, no por él.

A pesar de sus declaraciones, la evidencia en su contra es contundente. Una pericia scopométrica determinó que el rastro de la zapatilla de Thomsen quedó en la cara de Fernando, y la sangre de la víctima también se encontró en su calzado. Aun así, Thomsen y su defensa buscan un nuevo juicio, con la esperanza de una posible reducción de la pena./Infobae.