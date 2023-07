Cacho Garay a prisión: satisfacción de la ex pareja y bronca del humorista

Además, en la audiencia se dictó la prisión preventiva en la penitenciaría para la señora Sandra Astudillo y se concedió el embargo que se había solicitado. Los montos son de 5 millones para Garay y de 2 millones y medio para la exreina vendimial del Valle de Uco.

Cacho Garay enojado

La audiencia se desarrolló a puertas cerradas por ser considerado un delito de instancia privada. Sin embargo, los abogados de Garay (Daniel Romero y Juan Pablo Ildarraz), resaltaron frente a la prensa que el juez estuvo errado en un detalle muy importante.

Cacho Garay, Audiencia, abogados, defensores, defensa Foto: Cristian Lozano

“El juez tuvo una errada concepción al indicar que el señor Cacho Garay está viviendo a 300 metros de la casa de Verónica. Ahí está errado porque él está viviendo a 20 kilómetros de distancia”, afirmó el representante legal.

“Eso terminó de enardecer su actitud cuando indica: 'esta es la justicia mendocina, no puede ser que me este juzgando un juez que no sabe dónde vivo' y ahí despotricó contra el sistema”, relataron.