Apareció el niño de 9 años que faltaba hace más de 10 días en Córdoba

En la vida del nene era habitual que su papá, Robert N. L. (69), lo fuese a buscar a la escuela y luego lo llevara a su casa, pero luego de que no regresara a su casa, la incertidumbre comenzó a crecer en la familia del menor y su madre temía que el hombre lo haya sacado del país.

Cómo sigue el caso de Benjamín, el nene que era buscado en Córdoba

Ahora, el hombre de nacionalidad canadiense fue imputado por González por el delito de "desobediencia a la autoridad". Asimismo, se investigan si el menor estuvo todo este tiempo con su padre o si hubo una tercera persona involucrada que cometiera alguna irregularidad.

En adición, el fiscal dictó otras series de medidas que el padre deberá cumplir como "no salir del país, no obstaculizar el proceso, no acercarse a la madre de su hijo y someterse a lo que decida la jueza de Familia respecto de cómo continúa la relación comunicacional con el niño", según informó Noticias Argentinas.