5 de abril de 2026
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Ruta Nacional 40

Accidente y vuelco en ruta 40: un camión brasileño chocó contra un semirremolque

Otro siniestro vial se produjo en la Ruta 40, luego de que un camión fuera encerrado por otro vehículo y terminara impactando violentamente contra otro transporte de carga.

Accidente y vuelco en ruta 40: un camión brasileño chocó contra un semirremolque

Accidente y vuelco en ruta 40: un camión brasileño chocó contra un semirremolque

Foto: gentileza
 Por Luis Calizaya

Un nuevo accidente vial se registró en la Ruta Nacional 40, luego de una maniobra brusca de una camioneta provocara que un camión de carga brasileño perdiera el control e impactara contra un semirremolque estacionado en la banquina.

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Accidente en Ruta 40: una camioneta y dos camiones involucrados

El siniestro se produjo durante la tarde de este viernes, alrededor de las 16.30, a la altura del Acceso Sur, frente a una estación de servicio YPF, y tuvo como protagonistas a dos camiones y una camioneta.

Accidente - camiones - Ruta 40 (1)
Así quedó el semirremolque de un camión Volvo, conducido por un ciudadano boliviano.

Así quedó el semirremolque de un camión Volvo, conducido por un ciudadano boliviano.

Según el parte policial, el hecho ocurrió cuando un camión Scania, conducido por un ciudadano brasileño, y una camioneta Toyota Hilux circulaban en sentido norte. En ese contexto, el conductor de la camioneta realizó una maniobra para esquivar a otro vehículo que se desplazaba a baja velocidad, lo que provocó que encerrara al transporte de carga.

Como consecuencia, el chofer del camión Scania debió desviarse hacia la banquina para evitar una colisión directa. Sin embargo, en esa maniobra terminó impactando contra el semirremolque de un camión Volvo, conducido por un ciudadano boliviano, que se encontraba estacionado en la zona.

Producto del impacto, el semirremolque del Scania volcó sobre uno de sus laterales junto con la carga que transportaba, lo que generó complicaciones en la circulación.

En el lugar trabajó personal de Bomberos y de la Policía Vial de Gran Mendoza, que realizó tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito. Afortunadamente, ninguno de los conductores involucrados sufrió lesiones.

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