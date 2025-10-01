Accidente en Potrerillos: un hombre fue aplastado por su caballo y terminó hospitalizado

Por Luis Calizaya







En la mañana de este miércoles, un hombre de 57 años fue rescatado en Potrerillos tras caer y ser aplastado por el caballo que montaba en el Puesto Quebrada del Toro. Aunque sufrió lesiones y recibió primeros auxilios en el lugar, debió ser trasladado en helicóptero al Hospital Central.

Rescate Potrerillos (1) Sufrió politraumatismos moderados. Rescatan a un hombre en Potrerillos: cómo ocurrió Alrededor de las 10:30, personal de la Unidad de Patrulla de Rescate y Auxilio en Montaña (UPRAM) recibió el aviso de un accidente mientras un hombre cabalgaba en Potrerillos. Los familiares de la víctima dieron el alerta desde el Puesto Quebrada del Toro.

Debido a la complejidad del terreno, se dispuso el traslado de un equipo de rescate y del helicóptero Halcón 2 hacia la zona.

Al llegar, los efectivos encontraron al hombre tendido en el patio del puesto, boca arriba sobre un colchón. Ya había sido movilizado unos 300 metros desde el lugar original del accidente. El personal policial le brindó los primeros auxilios, lo inmovilizó en cuello y extremidades, y lo aseguró en un plano rígido para garantizar su estabilidad durante el traslado aéreo.

Rescate Potrerillos (2) Rápido accionar del UPRAM con apoyo aéreo. Una vez estabilizado, fue derivado al Hospital Central, donde se le diagnosticaron politraumatismos moderados.

