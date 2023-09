Mendoza aumenta la pobreza y la falta de ideas.

En su discurso de agradecimiento y festejo por el triunfo, el gobernador electo Alfredo Cornejo al repasar los inconvenientes económicos que deberá afrontar aseguró que “la provincia de Mendoza no tiene commodities” .

La frase del gobernador electo no parece del todo correcta, Mendoza tiene commodities y podría generar mucho más. Lo que no tiene Mendoza es una dirigencia política y social a la altura de las necesidades y como sociedad prefiere engañarse a sí misma diciendo que no posee esas riquezas antes que afrontar los desafíos de explotarlos con responsabilidad y sustentar un crecimiento acorde a las potencialidades y capacidades mendocinas.