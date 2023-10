La preocupación se instala sobre Javier Milei

En el bizarro plató de TN en la noche del martes cuando Javier Milei, mientras Patricia Bullrich ¿escuchaba? con la cabeza baja, el candidato presidencial le reafirmaba a la presidenta del PRO que el largo documento programa de gobierno que ella había leído a la mañana como parte del acuerdo camino al balotaje no existía.

Bienvenida Bullrich y su gesto de grandeza, pero yo no cambio nada de mis propuestas electorales fue lo que le aclaró Milei. A partir de allí debemos entonces los votantes suponer que J avier Milei continua con su idea de cerrar el Banco Central y avanzar en la dolarización de la economía argentina.

Georgieva durante una mesa redonda en el marco de la Future Investment Initiative (FII) en Riad consideró que el mundo lleva casi 20 años viviendo en el "carril de la fantasía" y advirtió que "la inflación sigue siendo alta y eso requiere que los tipos de interés se mantengan altos, echando más agua fría sobre el crecimiento. No nos entusiasma pasar de cero a cinco tan rápidamente, pero estamos ahí", dijo la funcionaria, refiriéndose al principal tipo de interés oficial de la Reserva Federal (Fed) estadounidense.

"Ahora nuestro aviso a todo el mundo es: abróchense los cinturones. Asegúrense de que entienden que los tipos de interés están aquí para quedarse más tiempo", remarcó la directora del Fondo.

Este es el esquema mundial en el cual Milei, Macri y Bullrich quieren imponer la bimonetariedad o la dolarización, una locura que llevaría a una verdadera catástrofe social que, increíblemente, un grupo de empresarios mendocinos que creen que la política es un juguete nuevo apoyan.

Las horas de campaña pasan rápido y la fecha del único debate se acerca, cuál será finalmente la propuesta económica, social y de educación que defienda Milei en esa ocasión es toda una incógnita. Será lo que pregonó en las PASO o Mauricio Macri y la derecha internacional intervendrán su campaña de tal modo que lo que ayer era innegociable hoy solo sea un recuerdo.

image.png Mientras Javier Milei no logra adhesiones institucionales, ayer Sergio Massa recibió el apoyo de 19 gobernadores entre actuales y electos. Mientras el resto de los gobernadores advirtieron su neutralidad ante el baloje

Frente a Milei, Massa suma voluntades

Mientras el sainete se instaló en la carpa de Juntos por el Cambio (tal como hace meses atrás pasaba en Unión por la Patria) Sergio Massa no solo cosecha adhesiones por el lado de la neutralidad. La reunión de ayer en el CFI donde participaron gobernadores -no solo peronistas- es una señal fuerte de donde los gobernadores ven el que se puede asentar el poder real en los próximos días sino una fuerte señal de por dónde pasará la gobernabilidad o no de la Argentina que viene.

Milei el candidato hace estallar los WhatsApp.

En la noche de ayer los grupos de WhatsApp y canales de Telegram, al igual que las conversaciones entre dirigentes y periodistas estallaron de preocupación y asombro.

Embed

La presentación de Javier Milei en America 24 durante el programa de Esteban Trebuq llenó de inquietud a quienes lo estaban mirando y a los que lo estaban siguiendo por redes sociales.

Como se puede comprobar en el video toda interpretación o comentario que se haga quedará escaso ante lo que cualquier ciudadano o ciudadana pueda sentir al verlo.

A veces sobran las palabras…