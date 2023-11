Javier Milei, ¿dijo lo que iba a hacer?

Mientras el presidente electo Javier Milei termina de armar su equipo, no exento de muchas tensiones ya que los cargos se van llenando con nombres de su propia tropa y de círculos empresariales amigos. Hasta ahora no aparecen los nombres rutilantes cercanos a Mauricio Macri ni Patricia Bullrich, varias preguntas comienzan a sobrevolar los círculos políticos, empresariales, sociales y sindicales.

El primer trabajo de estos días para quienes analizan la política y la información es separar la paja del trigo. Cuánto de lo que dice Javier Milei esta entre sus primeras medidas. Cuánto será negado en la próxima entrevista o en la próxima semana . No es un trabajo menor tampoco observar y escuchar las entrevistas completas y con detenimiento. Estamos ante un caso donde observar las formas, los gestos, las caras, las miradas no es menor. Es notable como Javier Milei cuando expresa algo que sabe que es polémico o genera rechazo, incluso en parte de sus votantes, desvía la mirada de los entrevistadores, da vuelta la cara o mira hacia arriba.

Entrevista Alfredo Cornejo: "Yo recomendaría no parar la obra pública"

Los gobernadores de Juntos por el Cambio (nombre que ellos mismos usaron para englobarse, pero no está seguro que siga existiendo) adelantaron que trataran de colaborar en la gobernabilidad y aseguraron que no se expedirán sobre los dichos o propuestas del presidente electo hasta tanto no sean plasmadas en proyectos de ley o resolución.