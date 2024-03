Javier Milei, 100 días sin nada para fortalecer su poder

Los días que se acumulan desde el 10 de diciembre fueron testigos de un DNU absolutamente inédito en la historia argentina por su ilegalidad e inconstitucionalidad. Un proyecto de Ley que se pretende fundacional de una nueva república, que tiene no solo tal variedad de temas que lo hace de imposible tratamiento, sino que, además en algunos casos, hasta intenta modificar preceptos constitucionales.

Las entrevistas dadas desde el primer día de gobierno a no más de tres o cuatro medios y media docena de periodistas, en su mayor parte son guionadas o con temas pactados y las televisivas (excepto una sola) todas realizadas en ambientes controlados y después editadas por el propio equipo del Presidente no por la producción del programa que pondrá al aire la entrevista.

A pesar de estas condiciones las entrevistas son reiterativas. Milei no maneja más tres o cuatro conceptos económicos y sociales y un vocabulario que no debe superar las 200 palabras que adorna con algunas citas de autores olvidados o simplemente descartados por la academia, por su inaplicabilidad en la economía real.

Un ejemplo claro de ello fue su respuesta frente a la pregunta guionada sobre si el ajuste lo paga la “casta” o los ciudadanos, en su última aparición el domingo a la noche

Los números que Javier Milei parece no conocer

Como quien va a la agencia de quiniela y tira números a ver si pega alguno, así Javier Milei plantea ante los medios y en discursos oficiales los números de la economía. Son todos falsos desde las reservas del Central, su supuesto saneamiento, la posible inflación y hasta el último invento de los precios de alimentos y supermercados.

Lo mismo con sus preceptos, ni bien en su entorno dieron cuenta que la inflación rebotaba comenzaron con Luis Caputo un proceso de intervención absoluta del mercado que quedó plasmado claramente en algunas acciones y medidas

Convocó a los fabricantes de alimentos y productos de primera necesidad, y a los supermercados para presionarlos a que bajen los precios y que terminen con las promociones de marketing y dividan los valores por dos o tres en vez de apelar a las estrategias de 2 x 1 por ejemplo.

Inventó que las empresas habían fijado precios con un dólar a más de 2500 pesos y que ahora no querían adecuarlos.

Armó un sistema de importación de alimentos y productos básicos que subsidia a los importadores y al trabajo extranjero.

Ayer dejaron trascender que cambiarán el método de medición de la inflación.

EL GOBIERNO MEDIRÁ LA INFLACIÓN DE OTRA MANERA



Utilizarán para la medición una canasta de 2018.









Usted como muchos debe estar pensando “Volve Moreno te perdonamos”

El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica(CELAG) preparó un cuadro de los 14 principales indicadores económicos en los primeros 100 días de Javier Milei contra los últimos cien días del Gobierno anterior que no hace falta reiterar que fue malo.

La contundencia de los datos graficados es superior a cualquier otra palabra

image.png Los indicadores económicos de los primeros 100 días de Javier Milei, desde la inflación hasta la actividad, marcan una gestión muy defectuosa

Claro que los números tienen contraste con la realidad que los hermanos Milei en estos cien días no han visto ya que, como él confirmó, se informa por la red social X todas las mañanas confirmando que tal como adelantamos en Radio Andina, le arman un Diario de Yrigoyen 2.0 en base a los algoritmos

El último trabajo de Zubán-Córdoba (una de las consultoras que vio el fenómeno Milei antes que nadie) confirma que no solo la mayoría abrumadora de la población piensa que en un año estará peor, sino que ya la desaprobación al Gobierno supera al porcentaje de votos que obtuvo.

Los datos de la economía, como puede ser el de la inflación, terminan matando el relato. Ya ocurrió con otros gobiernos. Desde el 1 de noviembre de 2022 al 30 de noviembre de 2023 la inflación fue del 161% Del 1 de diciembre de 2022 al 29 de febrero de 2023 la inflación fue del 71.3 % y anualizado, seriamente no a la bartola como hace Milei, da 762 por ciento.

Creer que la vida es X a muy corto plazo puede dejar al presidente con una debilidad mayúscula. Sólo la prudencia del sistema político y dirigencial, que todavía no dice en público lo que expresa en privado y que no utiliza las dos docenas de causales de juicio político que juntó en 100 días el Presidente preservan un Gobierno que no hace nada por fortalecerse.