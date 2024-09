El modelo comunicacional de Javier Milei en crisis

La represión en las afueras del Congreso a los manifestantes movilizados no solo mostró (una vez más) la falta de profesionalismo de las fuerzas de seguridad y del aparato para-comunicacional que armó el Gobierno para difundir su relato basado en la tergiversación de hechos y la creación de realidades paralelas inexistentes.

El video borroso de una mujer con un chaleco naranja arrojando algo que parecía un polvo de color sobre otras personas que difundieron desde el Ministerio de Seguridad a los medios amigos para después, sobre eso, montar la campaña en redes sociales que la niña había sido atacada por los manifestantes quedará entre los momentos culmines de las fake news y las operaciones mediáticas.

La aparición posterior del video y las fotos del momento real en que la niña y su madre son gaseadas, en el piso, por un efectivo policial -sin ningún sentido- hicieron estallar el ecosistema comunicacional del Gobierno

La operación del equipo de Javier Milei en marcha

El Gobierno puso en marcha su dispositivo comunicacional tanto formal como informal para difundir la operación de montaje de la escandalosa fake news. Quizás cebado por el relativo éxito permanente de las mentiras que propala permanentemente desde el presidente, pasando por el vocero presidencial y hasta el último ministro esta vez cruzo una línea difícil.

El video “falso” fue enviado a los periodistas integrantes del ecosistema (Jony Viale, Eduardo Feinmann, y las producciones de La Nación+ y TN) por el propio subjefe de la Policía Federal y uno de los voceros de la ministra Patricia Bullrich y en el mismo mensaje ofrecían la visita de la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para confirmar la “veracidad” del video de la mujer de naranja.

Sobre esa validación en los “medios grandes” se puso en marcha inmediatamente el aparato paracomunicacional que manejan desde la Casa Rosada el vocero presidencial y los colaboradores de Santiago Caputo. Una nueva fake news se impone como realidad. Nada fuera de lo habitual de un gobierno que construye su relato en base a la tergiversación y la mentira.

Estalló la matrix del ecosistema de Javier Milei

En una jornada donde el Congreso trataba un dictamen clave y la movilización en las calles era importante la cantidad de cámaras profesionales trabajando y celulares de ciudadanos y periodistas filmando era enorme y la verdad no tardó mucho en salir a la luz.

Apenas pasaron un par de horas para que el video, de la insólita e injustificada agresión de los efectivos policiales sobre la madre y la hija caídas y arrodilladas en la calzada, saliera a la luz e hiciera estallar la matrix.

El primer síntoma fue el periodista de La Nación+ que tuvo un inédito cruce con la ministra Bullrich al aire desde su propio teléfono y llegó a pedir la renuncia de ella y todos sus colaboradores. El ecosistema de redes estalló y hasta se quebró la cadena de mando, un grupo del ejército troll desapareció durante horas de las redes y otro se empeñó en sostener su “verdad” a pesar de la evidencia y hasta el propio Viale ensayó un pedido de disculpas en el canal de noticias del grupo Clarín.

¿Y ahora?

El modelo de comunicación del Gobierno entró en crisis, cada vez se le hace más difícil sostener sus construcciones de relato en base a datos falsos, informaciones dudosas y hechos construidos. Todo tiene un límite y esa frontera para algunos de ese ecosistema parece ser el quedar escandalosamente expuestos.

Una cosa es que a un troll de filiación desconocida le desmientan un posteo. Otra que caras más o menos conocidas y con cierta trayectoria queden expuestas sin la mínima cobertura.

El dato no es menor en horas en que además el sistema digital de comunicación quedó desautorizado por el propio presidente que reclamó que Susana Giménez no comenzará su programa para no competir durante su presentación del presupuesto esta noche en el Congreso.

Un duro golpe a las huestes libertarias que aseguran que a su jefe no le interesan ni los periodistas ni los medios tradicionales. El permanente ataque del presidente, su vocero presidencial, sus ministros y legisladores más cercanos a comunicadores no hacen más que reafirmar la importancia que le dan al mensaje de estos a pesar de que simulen negarlo.

Javier Milei y una noche de super acción

Esta noche, cuando Javier Milei termine su discurso ante los legisladores que concurran a escucharlo al recinto de Diputados, ese ecosistema se pondrá a prueba nuevamente.

Un interrogante válido es si algo cambiará a partir de lo que pasó el miércoles. Probablemente ya nos les resulte tan fácil a los hombres y mujeres del Gobierno convencer a los periodistas de difundir sus construcciones y fake news. Lo más probable que el sistema paraoficial de redes no solo se mantenga inalterable, sino que redoble sus niveles de agresión.

Sin embargo un dato incontrastable también se conocerá hoy desde la consultora cordobesa Zubán-Córdoba, la imagen de Javer Milei mantiene el apoyo de su núcleo duro, pero de la construcción que lo acompañó en el balotaje cada vez le queda menos.