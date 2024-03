Además, comentó cuál fue su contacto con los dirigentes al recibir la noticia de que tendría ser el DT: "Yo lo único que les puedo decir es que el presidente me comunicó que me tenía que hacer cargo de la práctica".

"No soy la rueda de auxilio, ya he dicho que no quiero ser el técnico de Godoy Cruz. Mi etapa como técnico ya la viví con mucha alegría cuando dirigí en Primera", agregó.