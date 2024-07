Facundo Conte: "El bronce me generó tanto que no estaba listo para dejar la Selección"

"El bronce me generó tanto que no estaba listo para dejar la Selección", le contó Facundo, de 32 años, a Télam. "La verdad es que no sabía si estar o no este año porque también pensé en colocar eso que nos pasó en Tokio como un broche, poner la medalla en un estante y recordar ese momento para toda la vida, pero a la vez no estaba listo para despedirme de la Selección justamente por todo lo que generó en mí, en mis compañeros y en el vóley argentino en el general".