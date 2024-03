Oscar Ruggeri en Mendoza: "Estamos bien y es una lástima que el Mundial no sea ahora"

En este sentido, el ex defensor confesó cómo ve a Lionel Scaloni y los suyos: "La verdad que estamos bien y es una lástima que el Mundial no sea ahora, falta mucho para noviembre. Me gustó que el día que no jugó Messi el equipo salió a la cancha y jugó como un equipo. Eso más el agregado de Lío es una combinación muy buena. Ojalá se dé", empezó.