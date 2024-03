Crítica feroz de Ruggeri a Battaglia: "No está preparado para dirigir a Boca"

Así fue como Oscar Ruggeri , de extraordinaria carrera en el pasado como futbolista pero con antecedentes negativos cuando incursionó en la dirección técnica, se atrevió a enumerar una serie de consejos hacia el estratega boquense en el programa F90 de ESPN. "Los jugadores suspendidos y lesionados son importantes y no tienen reemplazo. Él no tenía todo el plantel a disposición. Tiene 30 jugadores pero en la zaga juegan Izquierdoz y Rojo, es difícil así ", comenzó en su monólogo el Cabezón.

En un intento de defensa hacia el DT, el ex defensor recordó que "cuando Battaglia fue a jugar la final de la Copa Argentina, se decía que si perdía estaba afuera", pero unos instantes después esbozó un análisis que lo dejó expuesto: "Cuando vas a formar un cuerpo técnico tenés que buscar uno que te ayude, que te diga que no, que sí, que mires esto o aquello. A mí me hace un poco de ruido cómo los ayudantes no lo frenan". Y en la comparación también la ligó Sebastián Beccacece, por su función como asistente de Jorge Sampaoli durante el Mundial de Rusia.

"Me parece que todavía no está preparado para dirigir a Boca. Le llegó todo muy rápido y esta viendo cómo se puede ubicar. Por las respuestas que dio en la conferencia de prensa, no parece preparado. Tiene que tener alguien que le enseñe a declarar, porque todo lo que dice es un título. Todo lo que pasa en Boca y River es un título, tienen que declarar bien", insistió Ruggeri, quien a medida que fue pasando el tiempo continuó enterrando a Battaglia.

"Cuando sos entrenador de estos lugares, la familia no existe. Nace tu hijo y no estás. Ahora, si lo dirigís medio light, no te va a ir bien", deslizó en función a las horas que le dedica el DT a su equipo. Y agregó: Hay que estar todo el día. Battaglia tiene que estar golpeando puertas y aprendiendo desde las 7 de la mañana. Tiene que hablar con Bianchi y llamar a Gallardo para pedirle una reunión. Nada de consejos, pero sí una charla".

Cabe recordar que Battaglia, admitió errores en la caída sufrida ante Deportivo Cali y aunque reconoció que se fueron con "tristeza", marcó que ahora deben "mirar para adelante". "El equipo hizo un partido correcto pero con equivocaciones que nos costaron. Estamos tristes por la derrota, pero tenemos que mirar para adelante", dijo el técnico unos instantes antes de referirse a la paridad de la zona. "En el fútbol actual todo se empareja y puede pasar cualquier cosa en un partido once contra once. Tenemos la exigencia por lo que significa el nombre de nuestro club. Que haya ganado Always Ready no me sorprende, será difícil en la altura, la Copa es difícil", señaló.

De cara al futuro, a las ausencias en el certamen continental por suspensiones y lesiones de Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Diego González, Guillermo "Pol" Fernández y Sebastian Villa, se puede agregar ahora las de Carlos Zambrano y Juan Ramírez. El defensor peruano, con una molestia muscular, será sometido a estudios para comprobar la lesión que lo hizo abandonar el partido a los 43 minutos del primer tiempo y ser reemplazado por Nicolás Figal, de mediocre actuación. En tanto, en el segundo tiempo el juvenil Alan Varela ingresó por Juan Ramírez, quien padece una molestia en su tobillo derecho que lo tiene a maltraer desde hace varios partidos.

Boca tuvo un mal debut y regresó a Buenos Aires esta madrugada en un vuelo chárter, y esta tarde comenzará a preparar el partido del sábado como visitante de Vélez por la novena fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional. Luego, el próximo martes recibirá al conjunto boliviano Always Ready por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores.