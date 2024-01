Presupuesto 2022: el contraataque de Adolfo Bermejo ante las críticas al peronismo

Justamente, esta última fue la frase que Bermejo recogió y le respondió con dureza, a través de las redes sociales. "Ni ponemos palos, ni la gestión tiene ruedas. No necesitaban roll over, si al final siempre se puede acordar con Nación, y sale más barato que tomar nueva deuda para cancelar viejas. Además subejecutaron partidas de obra pública, perjuicio para el empleo", expresó Bermejo.

Uno de los puntos del proyecto de Presupuesto 2022 que más cuestionó el peronismo fue el pedido de refinanciamiento de deuda (roll over) que hizo el gobernador Rodolfo Suarez y que no fue aprobado porque no logró los dos tercios que exige esto.

Cabe aclarar que el año próximo la Provincia debe hacer frente a vencimientos por 18 mil millones de pesos, concentrados en acreedores institucionales tales como ANSES, Banco Nación o multilaterales, lo que pedía refinanciar el oficialismo.

Así, el Presupuesto General de la provincia para el año 2022 será sometido al tratamiento en Senadores sin el pedido de roll over. La pauta contempla recursos corrientes por un total de $330.364 millones y egresos corrientes por un total de $321.082 millones, lo que implica un superávit corriente de $ 9.282 millones.

Contempla la situación macro fiscal nacional y provincial al igual que las proyecciones de las principales variables macroeconómicas nacionales realizadas en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2022. De esta manera, proyecta una variación real del PBI, del 4%; una variación interanual del IPC, del 33%; una variación deflactor del PBI, del 34,2% y un tipo de cambio nominal a diciembre de 2022, de 131,1 pesos.

En cuanto a los ingresos totales, ascienden a 357.244 millones de pesos, y gastos totales del orden de los 379.240 millones, lo que da un resultado de -21.996 millones de pesos que será atendido con remanente de ejercicios anteriores (10.051 millones de pesos) y financiamiento que ya cuenta con autorización previa (11.945 millones de pesos).