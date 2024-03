Ruggeri lapidario con Villa: "Con los cobardes que les pegan a las pibas no transo"

Sebastián Villa volvió a jugar con Boca Juniors luego de la denuncia por violencia de género realizada por Daniela Cortés, su ex pareja, y de la decisión que había tomado la institución de permitirle entrenarse con el plantel profesional, pero no dejarlo ser parte de los partidos oficiales hasta que se expidiera la Justicia. Después de que su ex novia diera su consentimiento público para que regresara a la acción mientras la causa sigue su curso, el delantero fue titular en la victoria del Xeneize 2-0 ante Newell's.

En su rol de panelista del programa F90, de ESPN, el Cabezón fue contundente al referirse a lo acontecido con Villa. "No estoy de acuerdo con que haya jugado Villa. Es algo mío personal y me banco la que me venga, porque por ahí los jugadores me saltarán...", inició su opinión el campeón del mundo de 1986, interrumpiendo así la charla futbolera acerca del buen presente que atraviesa el equipo de la Ribera.

Mientras algunos compañeros del piso se encolumnaron detrás de la posición del ex zaguero de la Selección, el propio Ruggeri continuó con sus declaraciones: "En mi cabeza, con los cobardes que les pegan a las pibas, no puedo estar. Yo tengo tres hijas y acá en Argentina, una noticia tapa otra noticia y nosotros no sabemos qué pasó. Brillantes fueron las palabras que dijeron acá cuando fue lo de Villa y Boca dijo que se iba afuera... Hasta que la Justicia no determine, no juega. Y como si nada... Pim, a la pista. Nadie sabe qué pasó ni nada. Esas cosas nos pasan a los argentinos y en un montón de otras cosas. Dale para adelante y ya está, vamos para adelante. ¿Y qué pasó con...? Allá, archivado... qué se yo en qué quedó. Esas cosas que hizo Boca no me gustan. Como los aplaudí al principio, ahora les digo que no me gusta porque no se qué pasó".

En lo que fue casi un monólogo por parte del campeón del mundo de 1986, siempre remarcando su fuerte rabia por lo sucedido, continuó: "Cuando vi que salió a jugar, dije ‘este país es una joda'. No vamos a mejorar nunca. Una noticia tapa a la otra. Tenía que seguir como estaba hasta que la Justicia determinara qué pasó. Que se entrene y le paguen el sueldo... La piba apareció con la cara lastimada y ¿sigue todo como si nada? No es así. Yo tengo tres hijas, me pasa una cosa así y las pelotas va a jugar. ¿Va a jugar así como si nada? Nunca les levanté la mano a mis hijos y viene uno de afuera ¿y sigue como si nada porque es jugador de fútbol? Yo no lo acepto. Aplaudí en su momento a Boca. Ahora digo, muy mal. Quien sea. Riquelme, Ameal. No me interesa. Que vengan y me digan lo que quieran. No transo con los cobardes que les pegan a las pibas".

Cabe recordar que, en un principio, la dirigencia y el cuerpo técnico habían acordado que no participara de los primeros encuentros en el retorno de la actividad y por eso Villa vio por televisión los duelos ante Libertad (dos), Independiente Medellín y Caracas (todos por Copa Libertadores) más el último contra Lanús en el estreno del equipo por la Copa de la Liga Profesional. Sin embargo, a mediados de octubre, la propia Cortés había hecho un guiño al futbolista al escribir en su cuenta de Instagram "siempre he manifestado que lo personal no debe trascender a lo laboral", lo que luego fue respondido por el jugador. A partir de allí, y según anticipó Infobae, en Boca comenzaron a analizar la posibilidad de que Villa volviera a entrar dentro de la consideración del cuerpo técnico.

De esta manera, primero formó parte de una serie de amistosos que disputó el Xeneize ante Arsenal, Estudiantes de Río Cuarto y Barracas Central antes del inicio del certamen oficial. Luego, la institución sacó un comunicado en el que explicó cómo seguiría la situación del nacido en Antioquia. "Centraremos nuestro esfuerzo en la persona, quien cumple con gran profesionalidad su contrato laboral respetando el entrenamiento y estando a disposición del técnico, bajo determinadas pautas y cuidados propuestos, como el trabajo de un equipo interdisciplinario que ya provocó mejoras en Sebastián y que lo seguirá acompañando en todo este proceso", explicó cómo obraron los directivos ante la coyuntura.

Y fue así que la semana pasada, luego de que antes del partido con el Granate el propio Russo insinuara que el indulto estaba cerca, Villa terminó siendo incluido en la nómina para visitar a la Lepra.