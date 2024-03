Ruggeri: "Boca no era grande cuando yo jugaba ahí"

El 'Cabezón' recordó la famosa patada que le dio Roberto Passucci en el primer Superclásico que Ruggeri disputaba con la camiseta de River. "Nos habíamos peleado. Yo me puse la camiseta de River por primera vez acá, en el clásico. No le doy bola a esto, que haga lo que quiera. Yo lo único que sé es que sacamos ventaja y ganamos el clásico, el primero que yo jugaba con la otra camiseta", explicó, en 90 minutos.

"Yo lo único que quería era jugar al fútbol en un equipo grande. River me abrió las puertas y me fui. Estoy feliz de la vida de haber tomado esa decisión, feliz por lo que viví", repasó sobre su pase de Boca a River. Luego, agregó: "Yo no estaba en un grande. Boca en ese momento no era grande, Boca era de lo peor... Seis años jugué ahí y cobré una vez".

Sobre el tema, el ex futbolista señaló que cobró "en el '81 cuando vino Maradona, que ahí más o menos arreglaron las cosas y salimos campeones. Ahí nos fue bien. Después, los demás años no cobré nunca", insistió. "Boca no se manejaba como un equipo grande, no teníamos ropa. Los de provincia entrenábamos en provincia y los de Capital, en Capital. Nos juntábamos una y media de la tarde en cancha de Boca si jugábamos a las cuatro y media e íbamos con nuestros autos a jugar", reveló.

Por otro lado, diferenció a River y a Boca y le propinó buenos comentarios al club millonario. "Entré a River y parecía como si me hubiese ido a Europa, fue totalmente distinto. En Boca tuvimos que pintarle el número a una camiseta para jugar", contó.

"Gracias a Dios cambié, por todo lo que vino después, Mundial del '86, campeón de todo con River, que me dio la posibilidad de seguir con mi carrera; en Boca eran impresentables, ahí era chiquito, pero muy chiquito. Lo hicieron los impresentables que lo manejaron", cerró Ruggeri.