Marisa Uceda sobre Cornejo: "Tuvo varias declaraciones desafortunadas"

La abogada de 40 años llegó puntual a la mesa 213 para emitir el sufragio y, una vez fuera del cuarto oscuro, contó: "Va a ser como un domingo cualquiera. De acá me voy a buscar a mi hija y después a almorzar a la casa de mi madre como todos los domingos y más cerca de las 18 me voy a juntar con mis compañeros para ver los primeros datos".

Respecto al gobernador Alfredo Cornejo, explicó: "La verdad no lo conozco. Tuvo varias declaraciones desafortunadas. Creo que no era nercesario pero no voy a hablar de Cornejo, hoy no".

A su habló sobre su capacitación y aputó sobre su interés: la economía. Luego detalló que tenía que ir a buscar a su hija para llevarla a patinar al parque y después iba a almorzar pastas con su familia.

A la pre candidata se la vio con su hermano y contó que hace poco perdieron a su padre y que estaba emocionada.