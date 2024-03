Chilavert no se calla nada, se metió con la Conmebol y la sanción a River

No tiene pelos en la lengua. No los tenía cuando jugaba, menos ahora. Entonces cuando tiene que opinar de algo o de alguien no analiza si lo que está por decir es políticamente correcto o no: lo dice y listo. Hablamos del ex arquero de Vélez y de la selección paraguaya de fútbol, José Luis Félix Chilavert, quien, en medio de una catarata de tuits en la que acusó de corrupto al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, atendió duro también a River. No, Chila no fue explícito pero sí dio a entender que se refería al Millo.