Oldrá: "Me preocupa que no se pueda consolidar un proyecto"

"Es una pena no poder contar con un entrenador por uno o dos años seguidos. Me preocupa que no se pueda consolidar un proyecto", resaltó Oldrá en conferencia de prensa, en la previa del partido del miércoles que deben completar con Racing Club, en La Paternal, luego de la suspensión a los 25 minutos del primer tiempo por incidentes provocados por los hinchas de Godoy Cruz.