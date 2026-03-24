24 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Mendoza

Mendoza se prepara para la Feria del Deporte 2026 y los Premios Llama Deportiva

Conversatorios multidisciplinarios y premios a los mejores atletas de la provincia de Mendoza.

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Por Sitio Andino Deportes

Mendoza se prepara para vivir uno de los eventos más importantes del calendario deportivo provincial: la Feria del Deporte y los Premios Llama Deportiva 2026, organizada por la CoMeDe Confederación Mendocina de Deportes. La cita será los días sábado 28 y domingo 29 de marzo en el espacio La Báscula (Nave Cultural), en el horario de 09:00 a 16:00 horas.

La edición 2026 no solo celebrará el rendimiento atlético, sino que marcará el inicio de un nuevo ciclo de gestión institucional. Uno de los principales atractivos será el lanzamiento de una plataforma tecnológica móvil, diseñada para integrar a federaciones y deportistas en un ecosistema digital con beneficios directos.

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Capacitación y debate: eje estratégico del sábado

El sábado 28, desde las 17:00, la Nave Cultural Mendoza será sede de un conversatorio multidisciplinario dirigido a dirigentes, formadores, deportistas y padres. El panel abordará los desafíos del deporte desde cuatro perspectivas críticas:

  • Derecho Deportivo: Dra. Patricia G. Castorino
  • Psicología del Deporte: Lic. Eduardo Meljin
  • Cardiología y Salud: Dr. Sebastián Wolff
  • Organización de Instituciones Deportivas: Lic. Alejandro Herrera

Tras el ciclo de charlas, la presidencia de COMEDE presentará oficialmente la nueva aplicación institucional. Posteriormente, se realizará la ceremonia de los Premios Llama Deportiva, donde se reconocerá a los deportistas federados más destacados de la provincia.

Como cierre de la jornada, se llevará a cabo un sorteo exclusivo entre los asistentes de un viaje para dos personas a Bariloche en categoría Premium, cortesía de Andesmar, patrocinador oficial del evento.

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Exhibiciones y cierre de jornada de la CoMeDe

El domingo 29, la actividad estará centrada en la interacción con la comunidad. Las federaciones realizarán exhibiciones en vivo de sus disciplinas, acompañadas por la muestra de expositores y patrocinadores. Durante toda la jornada, se realizarán sorteos por hora entre el público, cerrando el evento a las 16:00.

“Buscamos no solo premiar el rendimiento, sino profesionalizar las bases de nuestro deporte federado y brindar herramientas concretas de gestión para el futuro”, señalaron desde la Comisión Directiva de COMEDE.

La palabra de Humberto Pagano, presidente de la CoMeDe

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