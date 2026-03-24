24 de marzo de 2026
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Club Atlético de Madrid

Antoine Griezmann dejará el Atlético de Madrid y será refuerzo del Orlando City

El delantero francés Antoine Griezmann continuará su carrera en la MLS tras el Mundial. Será rival del Inter Miami de Lionel Messi.

Antoine Griezmann deja el Atlético de Madrid.

Antoine Griezmann deja el Atlético de Madrid.

Por Sitio Andino Deportes

El delantero francés del Club Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, continuará su carrera en el fútbol de Estados Unidos y se convertirá en refuerzo del Orlando City, equipo que compite en la MLS y que tiene como rival directo al Inter Miami de Lionel Messi.

El futbolista de 35 años fue autorizado por el club madrileño para viajar a Estados Unidos durante los próximos días libres y avanzar en la firma de su contrato.

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Si bien el Orlando City buscaba incorporarlo antes del 26 de marzo, Griezmann optó por finalizar la temporada con el Atlético de Madrid, donde aún tiene compromisos importantes por delante.

Antoine Griezmann ha jugado 448 partidos en el Atlético de Madrid

Entre ellos, la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, prevista para el 18 de julio, y los cuartos de final de la UEFA Champions League frente al Barcelona, que se disputarán el 8 y 14 de abril.

De esta manera, el atacante pondrá fin a una extensa y exitosa etapa en el conjunto madrileño, al que llegó en 2014 y donde disputó diez temporadas, con un paso intermedio por el Barcelona entre 2019 y 2022.

Hasta el momento, Griezmann acumula 448 partidos con el Atlético de Madrid, en los que convirtió 211 goles y logró títulos como la Supercopa de España, la UEFA Europa League y la Supercopa de Europa.

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