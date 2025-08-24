Murió Norma Beatriz Nolan, la única Miss Universo argentina

Norma Beatriz Nolan , quien a los 24 años se convirtió en la única argentina en ganar Miss Universo , falleció a los 87 años . La noticia se conoció en las últimas horas luego de que la organización del certamen le dedicara un emotivo homenaje .

En un comunicado difundido junto a imágenes de su coronación, la entidad expresó: “ Su elegancia, belleza y espíritu pionero dejaron una huella imborrable en nuestra historia e inspiraron a las generaciones posteriores . Que su memoria siga brillando como símbolo de gracia, fortaleza y legado”.

Farewell to a historic queen At 87, Norma Beatriz Nolan, the unforgettable Miss Universe 1962, has passed away. She will always be remembered as the first —and still the only— Argentine woman to win the universal crown. Born in Venado Tuerto, Santa Fe, Nolan made history by bringing home the title from Miami. After her victory, she chose a private life, away from the spotlight, cherishing her personal world. Her legacy remains untouched: Argentina's pride and an everlasting chapter in the history of Miss Universe.

Español Se despide una reina histórica A los 87 años partió Norma Beatriz Nolan, la inolvidable Miss Universo 1962, recordada por ser la primera —y hasta hoy única— argentina en conquistar la corona universal. Nacida en Venado Tuerto, Santa Fe, Nolan escribió una página dorada para su país al llevarse el título en Miami. Tras su triunfo, eligió mantener un bajo perfil, lejos de los reflectores, resguardando siempre su vida personal. Su legado permanece intacto: el orgullo de Argentina y un capítulo imborrable en la historia de Miss Universo.

Nolan se coronó en Miami, Estados Unidos, en 1962 , y hasta hoy sigue siendo la única argentina en alzarse con el título de Miss Universo , certamen que se realiza desde 1952.

Aquella noche, fue elegida entre 51 candidatas por un jurado de nueve integrantes, imponiéndose sobre representantes de Islandia, Finlandia, Brasil y China. Antes, había sido distinguida como Miss Argentina, donde superó a Zulma Faiad.

Nuestro más sentido pésame a la familia y a los amigos de nuestra querida Miss Universo 1962, la inolvidable Norma Nolan. Ayer nos dejó físicamente, pero su huella y su legado permanecerán para siempre. Como argentinos, estaremos eternamente agradecidos por la corona que nos entregó, un logro histórico que marcó a todo un país y que seguirá vivo en nuestra memoria colectiva.

Norma Beatriz Nolan, de Venado Tuerto al mundo

Norma Nolan nació el 22 de abril de 1938 en Venado Tuerto, Santa Fe. Tras estudiar Secretariado, inició su carrera como modelo televisiva y rápidamente alcanzó notoriedad en el país.

Durante su año como reina universal, trabajó con prestigiosos diseñadores nacionales e internacionales y fue imagen de numerosas campañas publicitarias.

Más tarde se instaló en Miami, ciudad en la que vivió gran parte de su vida. Allí, mantuvo siempre un perfil bajo y supo resguardar su intimidad, lejos de la exposición mediática.