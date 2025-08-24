Murió Norma Beatriz Nolan, la única Miss Universo argentina

Norma Beatriz Nolan, quien a los 24 años se convirtió en la única argentina en ganar Miss Universo, falleció a los 87 años. La noticia se conoció en las últimas horas luego de que la organización del certamen le dedicara un emotivo homenaje.
La santafesina, coronada en 1962, fue la primera y única representante nacional en conquistar el certamen internacional de belleza. Conocé su historia pre y pos coronación.
En un comunicado difundido junto a imágenes de su coronación, la entidad expresó: “Su elegancia, belleza y espíritu pionero dejaron una huella imborrable en nuestra historia e inspiraron a las generaciones posteriores. Que su memoria siga brillando como símbolo de gracia, fortaleza y legado”.
Nolan se coronó en Miami, Estados Unidos, en 1962, y hasta hoy sigue siendo la única argentina en alzarse con el título de Miss Universo, certamen que se realiza desde 1952.
Aquella noche, fue elegida entre 51 candidatas por un jurado de nueve integrantes, imponiéndose sobre representantes de Islandia, Finlandia, Brasil y China. Antes, había sido distinguida como Miss Argentina, donde superó a Zulma Faiad.
Norma Nolan nació el 22 de abril de 1938 en Venado Tuerto, Santa Fe. Tras estudiar Secretariado, inició su carrera como modelo televisiva y rápidamente alcanzó notoriedad en el país.
Durante su año como reina universal, trabajó con prestigiosos diseñadores nacionales e internacionales y fue imagen de numerosas campañas publicitarias.
Más tarde se instaló en Miami, ciudad en la que vivió gran parte de su vida. Allí, mantuvo siempre un perfil bajo y supo resguardar su intimidad, lejos de la exposición mediática.