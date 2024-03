Una influencer española sufre una violación en grupo durante un viaje a la India









La terrible experiencia de Fernanda y Vicente en India, donde fueron víctimas de una violación grupal, conmocionó al mundo. La pareja, conocida por recorrer el mundo en moto y compartir su travesía como influencers, se encontraba en una carpa en el distrito de Dumka, a más de 1.300 kilómetros de Nueva Delhi, cuando un grupo de hombres los atacó.

El relato de la desgarradora experiencia en la India que sufrió la pareja de influencers En diálogo con el medio español COPE, Fernanda (28) relató el horror: "Pensábamos que nos mataban, estábamos seguros". La brutal agresión duró casi tres horas, según el relato de la víctima. “Cuando salí de la tienda, vi a uno con un cuchillo y quise agarrar la piqueta. Pero me tomaron de la chaqueta y me empezaron a tirar de los pelos. Aún hoy se me cae pelo cuando me peino”, lamentó, y agregó: “Me sacaron la ropa, se iban turnando y ahí estuvieron casi tres horas, perdí la cuenta. Después de un tiempo, uno me da ropa y me dijo que me vista. Pero se dio la vuelta y volvió a violarme”.

image.png Una influencer española sufre una violación en grupo durante un viaje a la India Vicente, la pareja de Fernanda, describió el momento en que creyó que perdería a su compañera: “Me pusieron un cuchillo en el cuello, me tiraron y me dijeron que me iban a matar. En ese momento, pensé que Fernanda estaba muerta porque ya no la escuchaba. Ahí pensé que se acababa todo”, continuó Vicente, la pareja de Fernanda que estaba junto a ella al momento del ataque. Además, detalló el “alivio” que sintió cuando “vio venir a Fernanda”. “A pesar de la situación, me alegré al verla viva. Eché a correr hacia ella y los hombres salieron corriendo. No se llevaron nada”, contó.

Los avances en la búsqueda por justicia Por su parte, la Policía de India confirmó la detención de todos los sospechosos. "Hemos arrestado a todos los implicados en el caso", afirmó Pitamber Singh Kherwar, superintendente de Policía de Dumka, India. La pareja, bajo fuerte custodia policial, prestó nuevas declaraciones antes de continuar su viaje hacia Nepal. "Tenemos ADN de ellos por todos lados", aseguraron las víctimas, destacando que los detenidos eran personas comunes y no una banda de delincuentes. “Varios eran agricultores, estaban trabajando en el campo y los tenemos grabados porque fuimos y hablamos con ellos antes. No eran una banda de delincuentes, era gente que se encontró una situación y no le dio mayor importancia. Son gente sencilla, que no tiene cultura”, agregaron las víctimas.

image.png Una influencer española sufre una violación en grupo durante un viaje a la India Foto: EFE Un dato relevante es que el Tribunal Supremo del estado de Jharkhand tomó el caso, reconociendo su impacto a nivel nacional e internacional. El tribunal emitió una orden que permite intervenir en el caso directamente, considerando las graves repercusiones. "Los delitos contra un ciudadano extranjero pueden afectar la imagen de la India en todo el mundo", señaló el tribunal. La pareja, que lleva casi 10 años juntos, expresó su deseo de que los responsables reciban un castigo ejemplar. En una entrevista con El Debate, afirmaron: "Si pudiera pasarles algo más que la cadena perpetua, estaría perfecto. Para que sientan a piel lo que pasamos nosotros"./La Nación.

