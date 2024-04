Un perro murió de un infarto en un avión, tras permanecer encerrado porque una aerolínea se equivocó

Fantazzini fue hasta Sao Paulo, Brasil, cuando se enteró del error de Gol Airlines, pero cuando habló con el gerente le dijeron que el perro se había enfermado. El dueño de Joca aseguró que su mascota ya estaba muerta cuando él estaba en la sala de espera. La muerte del perro se debió a un paro cardíaco, según el certificado de defunción.

Você é o amor da minha vida e tiram você de mim! Lembra quando eu te dizia que jamais sairia do seu lado Me perdoa, pois eu não pude estar com você naquela hora! Saiba meu dorado que você vai viver dentro de mim .jpg