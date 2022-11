Ucrania: alertan que el miedo aumenta el riesgo de nacimientos prematuros

La ONG Save the Children alertó que el miedo y el estrés que provocan los intensos bombardeos de Rusia en Ucrania tienen un efecto devastador en la salud de las madres y de sus hijos, que corren el riesgo de nacer prematuramente.

Esto último le ocurrió a Antonina, una mujer de 27 años embarazada de 30 semanas que huyó de los combates en Donetsk y dio a luz a una niña prematura.

"La guerra añadió una inmensa cantidad de estrés a mi embarazo. No podía dormir con el sonido constante de los combates y el miedo a que le pasara algo a mi familia. Estaba tan estresada que acabé teniendo presión alta", cuenta Antonina, quien refirió que, de no ser por la guerra, no habría tenido un embarazo tan difícil.

Su niña, Ganna, nació con el sistema inmunitario debilitado, lo que implica que tendrá que utilizar un inhalador tres veces al día y tomar medicación durante los próximos tres años, consignó la agencia de noticias Europa Press.

Save the Children alertó que el sistema sanitario ucraniano "está sometido a una inmensa presión".

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijo que en estos nueve meses de guerra se registraron más de 700 ataques contra infraestructuras sanitarias y más de 1.100 niños murieron o resultados heridos como consecuencia de los constantes ataques.

Fuente: Télam