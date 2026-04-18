18 de abril de 2026
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Ucrania

Tiroteo en Ucrania: un atacante mató a seis personas y tomó rehenes antes de ser abatido

El agresor abrió fuego contra civiles en las calles del distrito de Holosíiv y luego ingresó a un supermercado, donde tomó rehenes y fue abatido. Las imágenes del hecho.

Tiroteo en Ucrania: un atacante mató a seis personas y tomó rehenes antes de ser abatido

Tiroteo en Ucrania: un atacante mató a seis personas y tomó rehenes antes de ser abatido

Por Sitio Andino Mundo

Un impactante ataque armado ocurrió en la capital de Ucrania, cuando un hombre salió a las calles del distrito de Holosíiv y comenzó a disparar contra las personas que se encontraban en la zona. Luego, se atrincheró dentro de un supermercado, donde tomó rehenes. Aunque las fuerzas de seguridad intentaron negociar con el atacante, un intercambio de disparos terminó con su muerte.

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Como consecuencia del hecho, seis personas murieron y otras nueve se encuentran hospitalizadas. En tanto, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, prometió a los familiares de las víctimas esclarecer el caso y llegar al fondo de la investigación.

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Al sur de la capital ucraniana, el tiroteo comenzó en plena vía pública, donde el agresor abrió fuego contra peatones de la zona, tal como registraron algunos residentes en videos. Sin embargo, el ataque no terminó allí, sino que escaló hasta un supermercado, donde el hombre se refugió y tomó como rehenes a las personas que se encontraban en el interior.

Frente a esta situación, las fuerzas de seguridad y negociadores iniciaron un proceso de diálogo para lograr su rendición. No obstante, según fuentes oficiales, el atacante se negó y disparó contra los agentes, lo que desató un tiroteo que culminó con su muerte. Posteriormente, fuerzas tácticas ingresaron al local para rescatar a cuatro rehenes y asistir a los heridos, quienes fueron trasladados a distintos centros de salud con traumatismos de diversa gravedad.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó en su cuenta de Telegram que la cifra oficial de muertos asciende a seis, tras confirmarse el fallecimiento de una mujer de 30 años que permanecía internada en grave estado.

Ucrania - Atentado 2026 (1)
Imagen sensible: la muerte del atacante tras el tiroteo.

Imagen sensible: la muerte del atacante tras el tiroteo.

Por su parte, el presidente Zelenski envió un mensaje a los familiares y allegados de las víctimas. Además, aseguró que las circunstancias del atentado serán investigadas de forma exhaustiva y ordenó a las fuerzas de seguridad brindar información transparente sobre lo ocurrido.

Hasta el momento, no se conoce la identidad del atacante ni los motivos del hecho. Ucrania atraviesa actualmente un conflicto armado con Rusia, una situación que, por ahora, podría o no estar vinculada con el caso.

Fuente: TN.

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