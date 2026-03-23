Tragedia en el aire: Avión Hércules se estrella con tropas colombianas

Luego del impacto la aeronave quedó cubierta bajo las llamas y una densa columna de humo

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Colombia “sufrió un trágico accidente” mientras despegaba de la terminal de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo (sur), cuando transportaba tropas de la fuerza pública, informó hoy lunes el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El ministro señaló en su cuenta de la red social X que “aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro”. De acuerdo con la prensa local, en el avión Hércules iban alrededor de 125 soldados, de los cuales ya han sido rescatados hasta el momento 48 militares heridos.

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En la aeronav e viajaban 114 pasajeros y 11 tripulantes , según detalló posteriormente el general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la Fuerza Aeroespacial de Colombia, quien agregó que “48 heridos ya han sido rescatados” y aclaró que es una cifra preliminar. El jefe militar no dio detalles de víctimas mortales.

#Atención Se conoce el momento exacto del accidente aéreo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana en Puerto Leguízamo, Putumayo. Información preliminar indica que iban al menos 110 soldados. Por ahora, es incierto el número de personas fallecidas. #VocesySonidos pic.twitter.com/lUpraerIa3

El ministro colombiano expresó sus “más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial”.

“Es un evento profundamente doloroso para el país. Que nuestras oraciones acompañan y alivian en alguna medida el dolor”, señaló Sánchez tras mencionar que “se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente”.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro escribió en la misma red social que espera que no haya muertos “en este accidente horroroso que no debió haber sucedido”.

“Contra viento y marea modernicé la flota estratégica aérea y he pedido la compra inmediata de helicópteros y aviones de carga y tropa para ampliar la capacidad de transporte y movilidad de tropas en regiones casi extinguidas por el suceso de los helicópteros rusos hoy vetados”, expresó.