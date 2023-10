Qué dijo el presidente de México sobre el anuncio de extender el muro

AMLO asegura que Joe Biden fue presionado para construir muro fronterizo entre México y EU

En su conferencia matutina, López Obrador contó que en las conversaciones que mantuvo ayer en la capital del país con la delegación estadounidense que encabezó el secretario de Estado, Antony Blinken, quedó claro que tampoco la administración de EEUU quiere ampliar el muro.

“Esto de construir 36 kilómetros es por una autorización que tienen en el presupuesto y como tienen una oposición en el Congreso (de Estados Unidos) les están exigiendo (cumplir la Ley)”, dijo el presidente mexicano, que reseñó que Biden “no quiere reforzar el muro porque también cree que esa no es la solución al tema migratorio”.

Washington anunció ayer que ampliará la barrera porque legalmente está obligado a invertir en ese rubro recursos aprobados por el Congreso bajo el Gobierno de Donald Trump.

“Yo creo que no se van a construir porque, entre otras cosas, así suele pasar en otros países y en México también, que en palacio las cosas caminan despacio. No se van a construir y ellos no quieren hacerlo; quieren cumplir la ley, pero no están de acuerdo con la construcción de muros”, destacó López Obrador, según el sitio del diario Excelsior.

Durante el Diálogo de Seguridad de Alto Nivel de ayer, los representantes estadounidenses aseguraron que extenderían el muro contra su voluntad, porque no consideran que sea la respuesta a la migración de personas indocumentadas, que registra cifras récord.

López Obrador destacó una vez más que Biden es el único presidente estadounidense en décadas que no amplió la barrera, y dijo haber reiterado a Blinken que, más que "medidas coercitivas", se requiere "atender las causas" que obligan a la gente a migrar.

"Estamos conscientes de que se están dando estas relaciones en momentos complicados, complejos, por las elecciones", sostuvo López Obrador por los comicios de 2024, en los que Biden buscará otro mandato.

Reiteró también que en Estados Unidos viven 40 millones de personas nacidas en México o de origen mexicano que no votarán por candidatos que pretendan convertir al país en una "piñata".

“Nosotros no pensamos que esa sea la solución al problema migratorio; siempre hablamos de atender las causas, de que se debe garantizar a los pueblos oportunidades de trabajo, de estudio a los jóvenes para que no se vean obligados a abandonar sus países, que no se puede atender las causas con medidas coercitivas, con barreras, muros, militarizando la frontera. Ellos saben bien cuál es nuestra postura y hemos avanzado”, expresó.

Fuente: Télam