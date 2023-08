Pelea de millonarios: Elon Musk contra Mark Zuckerberg.

Luego de varios mensajes cruzados en las redes sociales que ambos gestionan, Threads y X (ex Twitter), Elon Musk y Mark Zuckerberg se enfrentarán en un combate de artes marciales mixtas (MMA). Se trata de una contienda de u$s 300.000 millones, según los patrimonios combinados de ambos empresarios. "La pelea entre Zuck y Musk se transmitirá en X", escribió el dueño de SpaceX y Tesla. "Toda la recaudación será destinada a los veteranos de guerra", sumó. "¿No deberíamos usar una plataforma más confiable que pudiera de hecho ingresar donaciones para caridad?", toreó el CEO de Metta. El mensaje no es inocente: es la culminación del enfrentamiento que empezó hace casi dos meses cuando se comenzó a rumorear la salida de Threads, una red social que finalmente apareció en escena para competir cara a cara con la ex Twitter. "Estoy listo hoy. Sugerí el 26 de agosto cuando desafió por primera vez, pero no lo ha confirmado. Sin contener la respiración", escribió Zuckerberg en la red social Threads, adjuntando una captura de una publicación de Musk en X. La pelea se podría dar en Las Vegas o en el Coliseo de Roma.