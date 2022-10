Más de 12 mil brasileños podrán participar hoy de las elecciones para Presidente en Brasil

Elecciones en Brasil Lula vs. Bolsonaro: Brasil vota en una elección

Los principales productos exportados por la Argentina el año pasado fueron autos y trigo, mientras que se importaron también vehículos y productos de hierro.

En lo que va del 2022, los números en rojo se profundizaron en el intercambio comercial y hasta el momento el déficit es de 2.824 millones de dólares. Brasil se ubica como el principal destino de las exportaciones argentinas y como el segundo proveedor, detrás de China.

En los últimos años la relación política entre la Casa Rosada y el Palacio del Planalto no sólo fue prácticamente nula sino que estuvo marcada por fuertes cruces entre el presidente Alberto Fernández y Bolsonaro, quienes se encuentran en las antípodas ideológicas.

Por esa razón, no fue ningún misterio que el argentino se expresara públicamente en apoyo a la candidatura de Lula, con quien mantiene un estrecho vínculo. El respaldo más reciente fue durante su visita a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

"Es posible que si los resultados electorales en Brasil ocurren como presagian las encuestas, nosotros podamos tender una línea más simple de comunicación y de trabajo entre México, Brasil y la Argentina, que ahora no están exactamente alineados del mismo modo", señaló Alberto Fernández al brindar la conferencia "Desafíos globales: una perspectiva latinoamericana" en la Universidad The New School.

En ese marco, el Presidente señaló que "Lula está dando pelea en Brasil. Dios quiera que le vaya bien y los brasileros lo acompañen", al tiempo que remarcó que espera que, ante un eventual nuevo gobierno del líder del Partido de los Trabajadores, se pueda avanzar en una iniciativa que nunca pudo concretarse: "Integrarnos en una moneda común".

"Sería el comienzo de salir de estos sistemas internacionales que nos ayudan un poco, pero es mucho más lo que nos castiga", finalizó.

Con todo ese contexto detrás, miles de brasileños votarán este domingo en la Argentina. El único centro de votación en tierras porteñas estará ubicado en el subsuelo de la sede de la representación diplomática, ubicada en Cerrito 1350, en el barrio de San Nicolás: allí podrán ejercer el sufragio aquellos que estén radicados en la Ciudad y en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Formosa, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Aquellos que residen en Mendoza podrán acercarse al Consulado General ubicado en Rivadavia 628, en el distrito capital: también deberán sufragar allí quienes tienen domicilio en San Juan y San Luis.

En tanto, los que viven en Córdoba podrán hacerlo en la sede ubicada en Avenida Ambrosio Olmos 615, en Barrio Nueva Córdoba: en ese punto también deberán concurrir los brasileños que residen en Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero.

Las dos provincias argentinas que tienen frontera con Brasil también contarán con sede electoral: Paso de los Libres en Corrientes y Puerto Iguazú en Misiones.

Las urnas electrónicas, el sistema de votación vigente en el vecino país, estarán abiertas entre las 8:00 y las 17:00 de este domingo.

Sólo las personas que están radicadas en la Argentina están habilitadas a votar: los turistas no están incluidos en la nómina electoral.

A diferencia de los que voten en su país, los ciudadanos brasileros radicados en la Argentina sólo podrán ejercer el sufragio en la categoría de candidatos a Presidente, en consonancia con lo establecido por el Código Eleitoral.

En ese sentido, habrá once fórmulas presidenciales que buscarán llegar al Palacio del Planalto son once: Jair Bolsonaro-Walter Braga Netto (Partido Liberal); Luiz Inácio "Lula" Da Silva-Geraldo Alckmin (Partido dos Trabalhadores); Ciro Gomes-Ana Paula Matos (Partido Democrático Laborista); Simone Tebet-Mara Gabrilli (Movimiento Democrático Brasileño); Vera Lúcia Salgado-Raquel Tremembé (Partido Socialista de los Trabajadores Unificado); Felipe D Avila-Tiago Mitraud (Nuevo); Soraya Thronicke-Marcos Cintra (Unión Brasil); José María Eymael-Joao Barbosa (Democracia Cristiana); Léo Péricles-Samara Martins (Unidad Popular); Sofia Manzano-Antonio Alves (Partido Comunista Brasileño); y Roberto Jefferson-Kelmon Luís Da Silva (Partido Laborista Brasileño).