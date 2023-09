Marilyn Manson: condenado por una asquerosa agresión a una camarógrafa

El controversial músico Marilyn Manson fue condenado por un incidente desagradable que tuvo lugar durante un concierto en 2019. El pasado lunes 18 de septiembre, Manson, cuyo nombre real es Brian Warner, compareció ante la justicia en Laconia, New Hampshire, por acciones ocurridas en un espectáculo en el Bank of New Hampshire Pavilion en Gilford el 19 de agosto de 2019.