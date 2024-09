image.png Lucía Topolansky, esposa de José Mujica, habló sobre el delicado estado de salud del expresidente Foto: AP

El impacto en la vida política de Mujica

Pese a su situación, Mujica no ha perdido el contacto con la política, aunque su participación ha sido más limitada. “Es como un perro atado”, expresó Topolansky, quien destacó que, aunque no pueda estar físicamente presente, sigue de cerca la campaña electoral y las actividades del Frente Amplio, partido al que pertenece. “Pudimos ver el acto de nuestra lista en el Parque Rodó por celular. No es lo mismo, pero al menos escuchamos la palabra de los compañeros”, añadió.