Lo que encontraron bajo tierra en Suecia dejó sin palabras a los arqueólogos

La arqueología en Suecia vuelve a sorprender con un hallazgo que despertó gran interés internacional. Mirá en esta nota todos los detalles.

 Por Juan Pablo Strappazzon

La arqueología en Suecia sigue revelando secretos que fascinan al mundo, y un reciente hallazgo medieval captó la atención de expertos internacionales. En esta nota, te contamos los detalles y el impacto que este descubrimiento tiene.

Un hallazgo histórico en Suecia que sorprende al mundo

En una zona rural cercana a Estocolmo, un hombre que realizaba tareas cotidianas se topó con un antiguo caldero de cobre que contenía alrededor de 20.000 monedas de plata, además de anillos, perlas y colgantes del siglo XII.

El conjunto, con un peso aproximado de seis kilos, había sido enterrado con extremo cuidado, según informó la Junta Administrativa del Condado de Estocolmo (Länsstyrelsen). Por razones de seguridad, tanto la ubicación exacta como la identidad del descubridor se mantienen en secreto.

Las monedas encontradas en Suecia

Las monedas encontradas en Suecia

Los primeros análisis revelaron que varias monedas llevan la inscripción “KANUTUS”, la forma latina de Knut, lo que sugiere que estas monedas datan del reinado de Knut Eriksson (Canuto I de Suecia). Este monarca del siglo XII fue clave para consolidar el poder real y restaurar la estabilidad del sistema monetario.

Entre las piezas más llamativas se identificaron raras monedas episcopales, conocidas como bishop coins, emitidas por obispos locales. Estas muestran grabados de prelados con báculo, símbolo de su autoridad espiritual y política en la Suecia medieval. / Infobae

