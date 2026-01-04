4 de enero de 2026
Sitio Andino
Las fuerzas armadas de Venezuela exigen la liberación de Maduro y denuncian su "secuestro"

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó la detención de Nicolás Maduro como un acto "antijurídico y criminal". Llamó a mantener la calma.

Sostuvo que se trató de una operación que atenta contra la soberanía nacional y la voluntad popular

Foto: NA

En representación de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), el funcionario denunció que el mandatario fue "secuestrado" en el marco de una operación que, según sostuvo, atenta contra la soberanía nacional y la voluntad popular.

"Nicolás Maduro es el presidente constitucional electo por el pueblo para el período 2025-2031; es el auténtico y genuino líder de todos los venezolanos", afirmó Padrino López durante su declaración pública.

Vladimir Padrino López reclamó la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro

De acuerdo a lo informado por Noticias Argentinas, el jefe militar también advirtió a la comunidad internacional sobre la gravedad del operativo estadounidense y alertó que este tipo de acciones representan una amenaza global.

"Que el mundo ponga sus barbas en remojo, porque si hoy fue contra Venezuela, mañana puede ser contra cualquier Estado", expresó, al tiempo que agradeció el respaldo de los países que repudiaron la incursión.

En ese marco, Padrino López apuntó contra la "pretensión colonialista" de la administración de Donald Trump y ratificó que las fuerzas armadas garantizarán la continuidad democrática del país, pese a la detención de su Comandante en Jefe.

Padrino López apuntó contra la

Si bien llamó a la población a mantener la calma, el ministro fue enfático al remarcar que la dignidad nacional no es negociable. "La patria representa todo para nosotros y la paz es nuestro puerto", concluyó, reafirmando la lealtad de la cúpula militar al proyecto bolivariano.

China le exigió a Estados Unidos que libere a Nicolás Maduro

China le pidió a Estados Unidos que “libere inmediatamente” a Nicolás Maduro y a su esposa, y que “desista de derrocar al gobierno de Venezuela”. El reclamo fue realizado a través de un comunicado que emitió este domingo el Ministerio de Relaciones Exteriores.

China pide a Estados Unidos que garantice la seguridad personal del presidente Nicolás Maduro y su esposa, que los libere inmediatamente y que desista de derrocar al gobierno de Venezuela”, se lee. Luego de ello, calificó el ataque como una “clara violación del derecho internacional”.

China pide a Estados Unidos que garantice la seguridad personal del presidente Nicolás Maduro y su esposa

Luego de que se conociera la noticia, el gigante asiático manifestó su “grave preocupación” debido a que el gobierno de Donald Trump “se haya apoderado por la fuerza” del líder chavista y lo haya sacado del país.

China expresa su profunda conmoción y condena enérgicamente el uso temerario de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un Estado soberano y las acciones dirigidas contra el presidente de otro país”, manifestó tras el ataque.

Además, denunció una “grave transgresión” de las leyes internacionales, una “vulneración de la soberanía venezolana” y una “amenaza a la paz y la seguridad de América Latina y el Caribe”. A la par, insta a la Casa Blanca a respetar el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas, además de a “cesar las violaciones de la soberanía y la seguridad de otros países”.

