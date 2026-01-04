Venezuela después de Maduro: el incierto "Día 1" tras la captura del líder chavista

La captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores , por parte de fuerzas estadounidenses este sábado 3 de enero de 2026, ha d ejado un vacío de poder inmediato y un escenario de incertidumbre total en Venezuela .

Mientra s Trump asegura que los Estados Unidos “dirigirán” el país hasta una transición , la resistencia chavista y la presión internacional por la asunción del presidente electo en 2024, Edmundo González Urrutia, configuran las tres vías posibles para el “día después.

Donald Trump sorprendió a la comunidad internacional al declarar que Estados Unidos “gobernará” Venezuela temporalmente . Según el mandatario, el objetivo es garantizar una “transición segura y juiciosa”.

Intervención en la industria petrolera: El regreso inmediato de las empresas estadounidenses a PDVSA para estabilizar la producción.

Despliegue de seguridad: Control de puntos estratégicos por fuerzas militares externas para evitar saqueos o un colapso social masivo.

Duda sobre la oposición: Trump sugirió en rueda de prensa que figuras como María Corina Machado podrían no tener el apoyo suficiente para gobernar en lo inmediato, abriendo la puerta a una junta de designados liderada por Marco Rubio.

La Resistencia del Chavismo: La “Lucha Armada”

El círculo íntimo de Maduro no ha aceptado la rendición. Con Delcy Rodríguez reportada en Rusia y Nicolás Maduro Guerra (“Nicolasito”) llamando a la “lucha armada”, el riesgo de una guerra civil es latente:

Fusión militar-policial: Los colectivos y facciones fieles a Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López podrían iniciar una guerra de guerrillas urbana.

Estado de Conmoción: El decreto firmado por Maduro antes de su captura otorga facultades extraordinarias a las fuerzas remanentes para resistir lo que califican como una “agresión imperialista”.

La Transición Democrática: Edmundo González y Machado

Gran parte de la región, liderada por Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay) y José Raúl Mulino (Panamá), exige que se respete el resultado de las elecciones de 2024:

Retorno del exilio: Edmundo González Urrutia afirmó estar listo para la “reconstrucción”. María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz 2025, ya trabaja en un plan de “primeras 100 horas” para estabilizar la economía.

Desafío económico: El nuevo gobierno recibiría un país con una inflación proyectada del 682% para 2026 y una deuda crítica, lo que obligaría a una inmediata reconexión con el FMI y el Banco Mundial.

Impacto en el mercado y la región

El “día después” también se jugará en los mercados. La apertura de los futuros de petróleo este domingo será el primer termómetro económico.

Si el traspaso de poder se percibe como ordenado, el crudo venezolano podría inundar las refinerías de la Costa del Golfo en semanas.

De lo contrario, la inestabilidad en la región -con Colombia reforzando fronteras ante una nueva oleada de refugiados- podría disparar los precios de la energía.