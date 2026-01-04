Venezuela después de Maduro: el incierto "Día 1" tras la captura del líder chavista

La captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses este sábado 3 de enero de 2026, ha dejado un vacío de poder inmediato y un escenario de incertidumbre total en Venezuela.
Mientras Trump asegura que los Estados Unidos “dirigirán” el país hasta una transición, la resistencia chavista y la presión internacional por la asunción del presidente electo en 2024, Edmundo González Urrutia, configuran las tres vías posibles para el “día después.
Donald Trump sorprendió a la comunidad internacional al declarar que Estados Unidos “gobernará” Venezuela temporalmente. Según el mandatario, el objetivo es garantizar una “transición segura y juiciosa”.
Esta postura implica:
El círculo íntimo de Maduro no ha aceptado la rendición. Con Delcy Rodríguez reportada en Rusia y Nicolás Maduro Guerra (“Nicolasito”) llamando a la “lucha armada”, el riesgo de una guerra civil es latente:
Gran parte de la región, liderada por Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay) y José Raúl Mulino (Panamá), exige que se respete el resultado de las elecciones de 2024:
El “día después” también se jugará en los mercados. La apertura de los futuros de petróleo este domingo será el primer termómetro económico.
Si el traspaso de poder se percibe como ordenado, el crudo venezolano podría inundar las refinerías de la Costa del Golfo en semanas.
De lo contrario, la inestabilidad en la región -con Colombia reforzando fronteras ante una nueva oleada de refugiados- podría disparar los precios de la energía.